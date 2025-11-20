Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mundial | Clasificación

Irlanda del Norte, primer escollo de Italia hacia un Mundial que debería ganarse a domicilio

La 'Azzurra' se medirá al ganador del duelo entre Gales y Bosnia como visitante si supera antes al combinado norirlandés en casa

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Italia, cuatro veces campeona del mundo que acumula dos ausencias consecutivas, tratará de evitar otra debacle de nuevo bajo la espada de Damocles. Su ruta, ... favorecida por su condición de cabeza de serie en el sorteo, comenzará con una semifinal en casa ante Irlanda del Norte, a priori asequible, aunque se complicará con la final a domicilio contra el vencedor del duelo entre Gales y Bosnia en Cardiff.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»
  10. 10

    Comienzan las obras del tramo de senda litoral que va de Almuñécar a Salobreña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Irlanda del Norte, primer escollo de Italia hacia un Mundial que debería ganarse a domicilio

Irlanda del Norte, primer escollo de Italia hacia un Mundial que debería ganarse a domicilio