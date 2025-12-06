Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta Fifa

España debutará en el Mundial en Atlanta

El equipo de Luis de la Fuente jugará sus dos primeros partidos, ante Cabo Verde y Arabia Saudí, en el Mercedes-Benz Stadium

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:45

Comenta

España debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio, ante Cabo Verde, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 18:00 ... hora peninsular. El equipo de Luis de la Fuente repetirá la misma sede y el mismo horario ante Arabia Saudí el 21 de junio. Para jugar el tercer choque de la primera fase, La Roja tendrá que viajar 1.740 kilómetros y cambiar de país, ya que se disputará en México, en la ciudad de Guadalajara. Además, la afición española que quiera seguir desde sus casas el choque ante Uruguay, que puede ser trascendental para el devenir del grupo y del Mundial, tendrá que trasnochar, ya que se disputará el sábado 26 de junio a las 02:00 hora peninsular.

