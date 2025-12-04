Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Messi levante el trofeo del Mundial en Catar 2022. Friedemann Vogel / EFE
El Mundial más grande de la historia conoce su hoja de ruta

El Kennedy Center de Washington acoge el sorteo del torneo, por primera vez de 48 selecciones, con un espectáculo repleto de celebridades al más puro estilo estadounidense

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:16

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá da el pistoletazo de salida en Washington. El sorteo del torneo, el más grande de la historia ... con hasta 48 selecciones participantes, en lugar de las 32 de las últimas ediciones, inaugura este viernes desde las 18:00 hora española en el Kennedy Center de la capital norteamericana la definitiva cuenta atrás hacia el 11 de junio del próximo año, fecha de inicio, con una ceremonia que servirá para desvelar la hoja de ruta sobre el césped. También para poner en escena un espectáculo al más puro estilo estadounidense, repleto de celebridades y con un protagonismo destacado del presidente Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA.

