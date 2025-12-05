Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gianni Infantino se dispone a entregar a Donald Trump el premio FIFA de la Paz.

Ver 20 fotos
Gianni Infantino se dispone a entregar a Donald Trump el premio FIFA de la Paz. Mandel Ngan (Reuters)
Sorteo del Mundial

Donald Trump recibe el premio FIFA de la Paz

El máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega el galardón al presidente de EE UU por sus «excepcionales y extraordinarias acciones en busca de la paz en el mundo»

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:02

Comenta

En el transcurso de una ceremonia organizada a mayor gloria del presidente de Estados Unidos, Gianni Infantino, máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial, ... hizo entrega a Donald Trump del premio FIFA de la Paz en reconocimiento a sus «excepcionales y extraordinarias acciones en busca de la paz en el mundo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  4. 4

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  5. 5 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  6. 6 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  10. 10 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Donald Trump recibe el premio FIFA de la Paz