Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Neymar, durante el calentamiento con Santos. Reuters
Fútbol internacional

El Mundial resucita a Neymar

El delantero de Santos anotó un 'hat-trick' tres años después y lleva cinco goles en sus últimos tres partidos para convencer a Ancelotti de su regreso a la 'Canarinha'

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:52

Comenta

Neymar está de vuelta. El delantero brasileño volvió a anotar un 'hat-trick' tres años después, el día que anotaba su gol 150 con el ... Santos en la victoria ante el Juventude por 0-3 en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño para alejar al equipo paulista de la zona de descenso, a la que corría riesgo de caer. Un momento clave de la temporada que el exjugador de Barça y PSG espera alargar para tratar de convencer a Carlo Ancelotti, actual seleccionador de la 'Canarinha', de su vuelta a la selección con la mirada puesta en el Mundial de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Mundial resucita a Neymar

El Mundial resucita a Neymar