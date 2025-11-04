Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momentos después de que el técnico cayera desplonmado. RC
Serbia

Muere un entrenador en pleno partido en Serbia tras sufrir un infarto

Mladen Zizovic, técnico bosnio del FK Radnicki 1923, falleció este domingo a los 45 años

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

El fútbol serbio se tiñe de luto. Mladen Zizović, entrenador bosnio del FK Radnički 1923, murió este domingo a los 45 años tras sufrir un ... infarto en pleno partido. El incidente se produjo en el encuentro que enfrentaba a su equipo con el Mladost Lucani, correspondiente a la Superliga de Serbia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7

    Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un entrenador en pleno partido en Serbia tras sufrir un infarto

Muere un entrenador en pleno partido en Serbia tras sufrir un infarto