Szczesny derriba a Mbappé durante un clásico de la pasada temporada. Afp
Fútbol

Movistar+ y DAZN pagarán 5.250 millones para seguir emitiendo la Liga hasta 2032

La patronal consigue vender los derechos televisivos de los partidos de Primera un 6% más caros de cara al ciclo que comenzará en 2027, pero sigue lejos de las cifras de la Premier

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:42

Movistar+ y DAZN seguirán emitiendo los partidos de Primera hasta 2032, después de que ambas operadoras se hayan hecho los lotes que LaLiga sacó a ... concurso para las temporadas que van desde la 2027-28 hasta la 2031-32. La venta del nuevo ciclo de derechos televisivos se ha cerrado con los mismos adjudicatarios, pero con un importante incremento en el dinero que obtendrán los clubes por la emisión de los 1.900 partidos que se disputarán a lo largo de esas cinco campañas en la máxima categoría, el cual pasa de los 990 millones anuales que venían percibiendo actualmente, una cifra que se mantendrá vigente hasta el término de la temporada 2026-27, hasta los 1.050 millones que recibirán una vez entre en vigor el nuevo contrato al inicio del curso 2027-28.

