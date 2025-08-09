Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro Morata, disputando un partido con la selección española. Efe
Mercado

Morata, el arte de ser un nómada

Su aterrizaje en el Como supondrá el décimo cambio de aires del delantero español en quince temporadas, dejando a su paso 223 millones entre traspasos y cesiones

Daniel Panero

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:31

Álvaro Morata lo ha vuelto a hacer. Acababa de terminar de deshacer las maletas después de llegar a Turquía en el mes de febrero y, ... apenas seis meses después, vuelve a cambiar de aires. Lo hace para enrolarse en las filas del Como de Cesc Fábregas, un equipo que le permitirá regresar a la Serie A, competición en la que más cómodo se ha sentido, estar en un fútbol de alto nivel con la mira puesta en el Mundial de 2026 y ser importante en un proyecto ambicioso como es el de uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años en Italia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  2. 2 Matan a un joven de 20 años de un disparo en Pinos Puente
  3. 3

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5 Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva
  6. 6

    «¡Ha sido don Paco!»: el crimen en el conocido burdel de la Colón que sobrecogió Granada
  7. 7

    El parque de la Chana que ya no tiene niños
  8. 8

    La nueva vida de Marta en Polícar
  9. 9 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Morata, el arte de ser un nómada

Morata, el arte de ser un nómada