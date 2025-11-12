Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Rubiales. Reuters

Luis Rubiales: «La sentencia dice eso pero Jenny y yo sabemos que no fue así»

El expresidente de la RFEF habló por primera vez después de la resolución judicial por el famoso 'piquito' y calificó su caso de «cortina de humo» por parte de Pedro Sánchez

David Hernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, manifestó, por primera vez desde la resolución judicial, su versión de los hechos ... sobre el famoso caso del beso no consentido con Jenny Hermoso en la celebración del Mundial Femenino de 2023. No solo es que no estuviera de acuerdo con la sentencia, sino que se deshizo en ataques a Pedro Sánchez y la extrema izquierda. «Elevaron a la enésima potencia una cuestión menor, cuando a lo mejor ocurren cosas dentro de su propio partido y las tapan», declaró Rubiales muy molesto.

