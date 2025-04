El Liverpool pone la guinda a una Premier en la que no ha tenido rival

David Hernández Madrid Domingo, 27 de abril 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Liverpool selló este domingo su vigésimo título de campeón de la liga inglesa, con lo que iguala al Manchester United en lo más alto del palmarés histórico. El equipo que dirige Arne Slot no ha tenido rival alguno en el campeonato y se lleva el trofeo a falta de cuatro jornadas para el final. Los 'reds' entonaron el alirón haciéndole una manita a un Tottenham calamitoso en Anfield, en un partido que fue el perfecto resumen de la campaña.

A los diez minutos se adelantaron los visitantes con una diana obra de Solanke. Parecía que el Tottenham iba a aguar la fiesta 'red', pero poco duró esa idea, pues ni media hora más tarde Luis Díaz, Mac Allister y Gakpo le dieron la vuelta al marcador. En la segunda mitad, Salah anotó el cuarto tanto, demostrando por qué es el máximo goleador del torneo y quién probablemente recibirá el premio al mejor jugador de la competición.

El quinto gol llegó en propia meta, tras un intento de despeje desastroso por parte de Udogie. Esta jugada define a la perfección lo que ha sido el Tottenham este curso en Premier. El equipo dirigido por Ange Postecoglou anda de capa caída y su única aspiración es ganar Europa League, para así clasificarse para la Champions la próxima temporada.

Un 'Big Six' irreconocible

El éxito del Liverpool en esta primera temporada de Arne Slot al mando de los 'reds' ha sido algo inesperado, más que por el resultado en sí, por la avasalladora manera en la que se ha producido. El equipo de Anfield ha jugado muy bien al fútbol, ha renovado a sus estrellas Salah y Van Dijk, pero no ha hecho menos que otras temporadas en las que no logró llevarse el campeonato. Hay que recordar que el Liverpool perdido ligas recientes cosechando más de 90 puntos. La clave de su éxito ha estado en que los rivales no han estado a la altura de las exigencias que marca la Premier League.

El Arsenal es el único que ha dado cierta guerra al Liverpool. El equipo de Mikel Arteta volverá a ser segundo por tercer año consecutivo, aunque esta vez con un campeón diferente. Los 'gunners' se han centrado en Europa, donde están en semifinales de la Champions. Esta prioridad ha hecho que se dejasen puntos clave en el campeonato doméstico. En cambio, el Liverpool cayó en octavos de la Champions, a pesar de ser el campeón de la primera fase. Dicho batacazo fue clave para que los 'reds' diesen el decisivo arreón final en la Premier.

La gran decepción ha sido el Manchester City. A Pep Guardiola no le ha salido nada y ha tenido lesiones importantes, sobre todo la de Rodri, con la que el equipo bajó mucho su nivel competitivo. El City había ganado seis de los últimos siete campeonatos y esta temporada está pasando apuros para clasificarse para la Champions, a pesar de que este año son cinco los equipos que se clasifican. Los 'sky blues' ansían pasar página y dejar atrás una temporada para el olvido, que aún pueden edulcorar si ganan la FA Cup.

El Chelsea tampoco ha estado a la altura, aunque ha mejorado respecto a la temporada pasada. Los 'blues' están construyendo un proyecto a largo plazo con el que esperan volver a dominar la Premier en los próximos años. De momento pelean por entrar en Champions con equipos que han estado a un gran nivel como el Newcastle, el Nottingham Forest o el Aston Villa.

Por último, la temporada del Manchester United y el Tottenham ha sido absolutamente decepcionante. Figuran en la zona baja de la tabla y no sufren apuros para descender porque la diferencia de nivel de Ipswich, Leicester y Southampton con el resto de equipos de la categoría es abismal. Ambos se agarran a la Europa League con la esperanza de salvar la campaña, pero la realidad es que han estado a un nivel paupérrimo en la Premier.