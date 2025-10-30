Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La antigua Romareda, antes de un partido de liga. Afp

El Zaragoza, un histórico al borde del naufragio

Colista en Segunda y abandonado por sus dirigentes, el club maño sufre quizá el peor momento en sus 93 años de vida

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:01

El Zaragoza es un muerto en vida, un histórico que se arrastra por Segunda y que está cavando su propio hoyo, mientras vive quizá la ... situación más dramática en sus 93 años de historia. El club maño vive en una depresión continua y el equipo es el reflejo de una nefasta gestión deportiva que pasa factura año tras año. Lejos queda la grandeza del pasado opacada por una crisis con un futuro nada prometedor.

