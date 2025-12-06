Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Xabi Alonso, durante su rueda de prensa previa al partido ante el Celta. S. Pérez / EFE
Jornada 15

Xabi Alonso: «Mbappé está en camino de hacer historia, como Cristiano»

«Fue un buen partido, muy completo, muy redondo. Ahora queremos darle continuidad», valora el entrenador blanco en relación al triunfo ante el Athletic en San Mamés, que le ha dado oxígeno

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:22

Comenta

Xabi Alonso parece haberse quitado un peso de encima con la victoria intersemanal del Real Madrid en San Mamés, un triunfo contundente que ha dado ... oxígeno al técnico blanco, al que se llegó a cuestionar después de tres empates ligueros consecutivos, y que en la rueda de prensa previa al duelo ante el Celta en el Santiago Bernabéu se mostró relajado y distendido como hacía tiempo no se le veía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  4. 4 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  5. 5 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  6. 6

    La espada bendita del Gran Capitán
  7. 7

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  8. 8 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  9. 9

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  10. 10 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Xabi Alonso: «Mbappé está en camino de hacer historia, como Cristiano»

Xabi Alonso: «Mbappé está en camino de hacer historia, como Cristiano»