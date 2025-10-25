Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Xabi Alonso, durante la rueda de prensa previa al clásico. EP
Jornada 10

Xabi Alonso, sobre Lamine: «No voy a entrar ahí, lo importante es mañana»

El técnico del Real Madrid restó importancia a las declaraciones del '10' azulgrana para centrarse en el clásico

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:31

Xabi Alonso llega como líder al clásico. Su primera vez en este choque como primer entrenador del Real Madrid, pero con una amplia experiencia de aquellos años de vino y rosa cuando se vestía de corto y la rivalidad entre blancos y azulgranas estaba más caliente que nunca. Con la puntualidad germana que lleva caracterizando al técnico tolosarra durante toda la temporada compareció ante la prensa con la expectación que genera en Valdebebas conocer las impresiones de cara a un duelo en donde el liderato está en juego.

«Está claro que un clásico es especial, lo ha sido durante muchos años. Es el primero para este nuevo proyecto y necesitamos que el estadio tenga esa energía de los partidos grandes y que al final podamos celebrarlo con nuestra gente», aseguró Alonso. El técnico madridista también aprovechó para quitar hierro a la dura derrota que sufrió el Real Madrid ante el Atlético: «Ya han pasado unas cuantas semanas más y hemos corregido ciertas cosas. Mañana llegamos en buen momento; anímico, futbolístico y de competitividad», confirmó.

Mucho revuelo se ha generado alrededor de la figura de Lamine Yamal, después de asegurar que el Real Madrid «roba». A pesar de esto Alonso no ha querido entrar en polémicas para centrarse únicamente en el fútbol. «No voy a entrar ahí, hay muchas declaraciones por parte de gente del Barcelona y no puedo analizarlas todas. Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes y eso es lo que más nos ilusiona para mañana. Lo que yo tengo en la cabeza es que va a ser un partido intenso y disputado. Tenemos que estar preparados», aseguró.

Xabi busca retar el dominio de Hansi Flick en los últimos clásicos en donde el Barcelona ha superado al Real Madrid. «Puede haber situaciones que son parecidas, las hemos analizado pero el momento es diferente. Para mañana lo hemos analizado y queremos explotar nuestros puntos fuertes», afirmó el técnico blanco.

Detalles que marcan

El Real Madrid se aferra a su máxima referencia arriba, Mbappé, que llega como líder anotador de la Liga con diez tantos, y que en el último clásico de la competición doméstica anotó un hat trick aunque los blancos no consiguieron la victoria. «Le veo igual de bien. Igual de motivado o más porque sabemos lo que significa el partido. Veo a Kylian bien, como a todos los demás. Mañana es el momento», confirmó. Aunque el partido va a estar marcado por los pequeños detalles que definen este tipo de duelos.

A pesar de un gran comienzo de temporada al proyecto de Xabi Alonso todavía se les resiste ganar ante un gran rival, después de las derrotas ante el Atlético o el PSG: «Tengo ganas de que salga bien y de que ganemos. Afrontamos cada partido con la máxima exigencia y el de mañana tiene un sabor especial. Me gusta valorar el proceso y en estos 12 partidos ha habido una mejora.Todavía no se entrega ningún trofeo ni se gana ninguna medalla, queda mucha temporada. Ahora mismo lo más importante es mañana», destacó el tolosarra.

«Sí, a mí me gusta pero creo que podemos jugar mejor. Tenemos una base sólida y ahora toca dar el siguiente paso», señaló sobre la forma de jugar del Real Madrid, Alonso. Además, el equipo es capaz de adaptarse a distintos dibujos según las necesidades y características del rival aunque el técnico tolosarra se reservó dar alguna pista hasta que el domingo se vea el once. »Lo más importante somos nosotros, nuestras cualidades y fortalezas. Luego están los planes de partido. Nuestra idea y lo que nosotros queremos. No solo con balón, sin él también es muy importante. Es en lo que estamos trabajando y lo que queremos para ser más constantes«, concluyó.

