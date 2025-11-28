Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rüdiger golpea el balón durante el entrenamiento de este viernes en Valdebebas. Real Madrid
Jornada 14

Xabi Alonso recupera soldados para la causa

Rüdiger y Mastantuono apuntan a entrar en la lista para el duelo con el Girona, en el que también estará Courtois, una vez superada la gastroenteritis

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Buenas y tranquilizadoras noticias para Xabi Alonso, que recuperó soldados para la causa durante el entrenamiento que llevó a cabo el Real Madrid este viernes ... en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono se ejercitaron con el grupo y apuntan a formar parte de la expedición que se medirá el domingo al Girona en Montilivi, donde igualmente estarán Thibaut Courtois y Eduardo Camavinga. También Éder Militao se ejercitó con el grupo, aunque de forma parcial. Si bien parece descartada su presencia ante el Girona, la vuelta a la acción del brasileño está más cerca.

