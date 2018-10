Jornada 9 Partido trampa para el Atlético en Villarreal El 'submarino amarillo' es el equipo ante el que más encuentros han perdido los rojiblancos, sólo por detrás de Barcelona y Real Madrid JAVIER VARELA Madrid Sábado, 20 octubre 2018, 10:05

Cada vez que llega el partido ante el Villarreal y más si es en el estadio de La Cerámica –antes El Madrigal- el cuerpo técnico del Atlético de Madrid se tensa. Sobre todo desde que está Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco. El cuadro amarillo es el gran enemigo de los del Cholo en los últimos años, como demuestra que no haya conseguido una victoria desde abril de 2015, cuando un solitario gol de Fernando Torres le dio los tres puntos al Atlético. Desde entonces, los de Simeone han sufrido cuatro derrotas y sólo han sumado dos empates ante el 'submarino amarillo'. El balance global del Atlético ante el Villarreal es de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas (con nueve goles a favor y diez en contra), lo que le convierte en el equipo ante el que más partidos ha perdido sólo por detrás de Barcelona -trece derrotas- y Real Madrid -nueve-. «Los últimos años se nos ha dado bien. Tenemos que recuperar la senda del buen juego, de no olvidar quién somos, tenemos una filosofía clara y tenemos que plasmarla en el terreno de juego. Vamos a ir a ganar desde el inicio», reconoció Javi Calleja, técnico amarillo.

Y si el Villarreal es un rival que se le atasca al Atlético de Simeone, el estadio de La Cerámica es uno de los campos malditos para el técnico argentino. Allí sólo ha ganado dos veces, con un empate y tres derrotas, incluidas las dos últimas veces que ha visitado la localidad castellonense. El pasado año ganaba 0-1 en el minuto 80 pero la entrada del turco Enes Ünal cambió el partido con dos goles en 8 minutos. Hace dos temporadas sufrió su derrota más dura en Villarreal, cuando cayó por 3-0 y además sufrió la lesión de hombro de Jan Oblak. Y si los números no convierten el Villarreal en el mejor enemigo, la semana ha venido con mucha tensión entre las directivas de ambos equipos. «No me voy a sentar a comer en la misma mesa con el Atlético de Madrid», comentaba Fernando Roig, presidente del Villarreal. El motivo es el fichaje del juvenil Germán Valera por parte del club rojiblanco, un jugador que estaba libre cuando el Atlético se hizo con sus servicios, aunque desde el Villarreal recuerdan el 'pacto de caballeros' alcanzado entre clubes para no quitarse menores de 16 años para justificar su malestar.

Rocoso centro del campo

Pero todo lo anterior no será importante cuando el balón empiece a rodar y Simeone sabe que enfrente tendrá un partido complicado y un hueso duro de roer. «Nos enfrentamos a un gran equipo que sabe jugar y nos creó complicaciones y tenemos el desafío de superarnos y buscar cambiar esta línea», reconoció Simeone al ser preguntado por su el 'submarino amarillo'. El argentino recupera a todos los lesionados salvo Stefan Savic y Diego Costa, y dejó en Madrid a Gelson Martins, que parece no terminar de adaptarse a las peticiones de su entrenador. «Valoramos tener a los que pueden hacer un buen partido y llevar el partido al lugar que queremos. La plantilla nos da posibilidades. Es saludable que estén todos a disposición, luego veremos a quién elegimos», reflexionaba el argentino. En Villarreal, todo apunta a que apostará por un equipo rocoso en el centro del campo con cuatro mediocentros, por la pareja Giménez –que ya tiene el alta- y Lucas en el centro de la zaga, y por la velocidad de Griezmann y Kalinic en ataque.

El Villarreal afronta el partido con muchas urgencias tras conseguir sólo 8 puntos en los primeros partidos ligueros y, curiosamente, sin haber ganado un encuentro en su estadio. Javi Calleja, cuestionado en las últimas semanas, «no» teme por su puesto y muestra su confianza en la plantilla y en volver a la senda del triunfo ante el Atlético. «Estamos todos comprometidos para sacar estos adelante, no pensamos en perder. El trabajo me da motivos para creer, los jugadores están muy comprometidos y los resultados van a llegar», puntualizó. Con la única baja de Víctor Ruiz, que «no se ha recuperado de las molestias», Calleja ha recuperado a Santiago Cáseres y a Ramiro Funes Mori, por lo que Manuel Iturra podría tener su oportunidad.

-Alineaciones probables:

Villarreral: Asenjo, Mario, Álvaro, Funes Mori, Jaume Costa, Iturra, Manu Trigueros, Cazorla, Fornals, Pedraza o Layún y Gerard Moreno.

Atlético: Oblak, Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis, Saúl, Rodrigo, Thomas, Koke, Griezmann y Kalinic.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Estadio: La Cerámica

Hora: 18:30 h.

TV: BeIN LaLiga