Marc-André ter Stegen, antes de un entrenamiento con el Barça. Albert Gea / Reuters

Ter Stegen: «Estoy plenamente dispuesto a colaborar con el Barça»

El guardameta alemán confía en «resolver la situación de forma constructiva, a través del diálogo y la responsabilidad, y facilitar la autorización requerida»

Daniel Panero

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:32

Marc-André ter Stegen rebaja la tensión y se muestra dispuesto a colaborar con el Barça para resolver la guerra de los últimos días entre el jugador y el club a raíz del informe médico que la institución azulgrana debía remitir a LaLiga para establecer el alcance concreto de su lesión y el plazo de recuperación, que puede abrir una vía para la inscripción de jugadores.

«Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir. En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad», comienza el guardameta germano.

«La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos. Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el club», continúa.

«También me gustaría dejar claro -a raíz de ciertas especulaciones- que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta», añade, con la intención de explicar su postura.

«A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total. Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida», aclara finalmente, mostrando su disposición a firmar el informe médico de la discordia, que tendría la llave para la inscripción de jugadores.

