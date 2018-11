Jornada 13 Solari: «El Eibar sí le metió dos cojones» Santiago Solari, durante el partido en Ipurua. / Javier Etxezarreta (Efe) «Nosotros no estuvimos a la altura, pero no de eso», señala tras encajar su primera derrota el técnico, que alude a las batallas perdidas en duelos cruciales como una de las claves de la debacle en Ipurua ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 24 noviembre 2018, 17:06

Santiago Solari empleó la misma palabra en Ipurua este sábado que la que utilizó hace casi un mes en su primera rueda de prensa como técnico del Real Madrid. Entonces habló con rango en interino en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y ahora lo hizo con carácter de entrenador a todos los efectos de la primera plantilla. Claro que la expresión la usó en un contexto muy diferente a aquel día en que la vertió con semblante risueño. Su gesto, la derrota con paupérrima imagen incluida obligaba, era torcido. «El Eibar sí le metió dos cojones y nosotros no estuvimos a la altura, pero no de eso. Perdimos las segundas pelotas, pero ese es un análisis íntimo. Ellos fueron superiores», declaró tras ver cómo sus pupilos caían derrotados 3-0 ante el Eibar, que nunca antes había puntuado contra los blancos en su feudo.

«Han sucedido muchas cosas, la principal que el Eibar hizo un gran partido dentro del fútbol que proponen. Pudimos marcar y no lo hicimos y ellos sí, en una transición de un córner, algo que debemos corregir. Y el segundo gol nos hizo mucho daño», manifestó Solari en rueda de prensa tras encajar su primera derrota como técnico del Real Madrid.

No quiso personificar a la hora de explicar las claves de la debacle, pese a que ni la defensa, ni el centro del campo ni la delantera funcionó en uno de los peores partidos del Real Madrid en lo que va de curso. «No suma nada repartir culpas o señalar. Sabemos que no hicimos un buen partido y que hay cosas que corregir. Pero todo es remediable. Hemos hecho cosas bien en los otros partidos y hay que reencontrarse con ellas», indicó el argentino, que ya en el flash de beIN LaLiga había eludido hablar de nombres. «Que no hayamos encontrado las salidas ha sido mérito del Eibar. No necesariamente tiene que ver con Ceballos sino con el colectivo», comentó tras colocar al utrerano en la demarcación en la que habitualmente se desenvuelve Casemiro, que sigue de baja después de caer lesionado en Balaídos en la jornada anterior al parón de selecciones.

Negó Solari que el mal encuentro que completaron sus futbolistas respondiese a un problema de falta de actitud. «Los chicos trabajaron, pusieron lo que tenían. Nadie dio menos de lo que tenían, aunque perdimos pequeñas batallas que luego van pesando. Es un campo complicado y no lo superamos», atajó el 'Indiecito', que previamente había incidido en que a los jugadores del Eibar les había salido «todo», por lo que había que «felicitarles».

«No hemos estado bien y lo asumimos. Tenemos que trabajar para corregirlo», completó Solari antes de advertir de que las valoraciones con las pulsaciones aún calientes había que cogerlas con tiento. Palabras que llegaban después de que Varane advirtiese que los blancos no habían sabido «salir de la presión» tan intensa que habían planteado los armeros. «El Eibar ha ganado todas las segundas jugadas, y eso es fallo nuestro», indicó el central galo, que reconoció que «la calidad no sirve si en lo colectivo» no estaban «bien». «Las entrevistas que hacéis a pie de campo, con las pulsaciones a 200, son difíciles. No tenéis que sacar conclusiones de eso ni las voy a sacar yo. El resultado es duro, buscábamos ganar. Veníamos de cuatro victorias y tenemos que trabajar para ajustar las cosas que no hemos hecho bien pero son remediables», remarcó el argentino.

Se refirió el preparador a los 19 goles que ha encajado su equipo, 16 de ellos a domicilio, lo que lo convierte en el más permeable defensivamente fuera de casa tras el Huesca, colista de Primera. «Intentaremos bajar los goles en contra y aumentar los goles a favor como lo hemos hecho en las últimas semanas. Eso es lo que intentaremos», comentó Solari, al que se le preguntó si el de Ipurua fue el peor partido del Madrid esta temporada. «No lo sé, el peor de los últimos cinco seguramente». admitió.