Jornada 1 Simeone: «Joao Félix tiene un calambre pero está bien» Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético. / AFP El técnico argentino valoró el triunfo aunque reconoció que «quizás en los últimos 20 minutos deberíamos haber manejado más el partido» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 19 agosto 2019, 01:15

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, compareció ante los medios con gesto algo serio pese a haber comenzado la Liga con triunfo quizá porque su equipo, pese a ser superior, tuvo que esperar hasta el último segundo para confirmar una victoria que siempre pareció tener controlado. «Nos ha costado? Hicimos un primer tiempo importante. Llevamos el partido a donde nos sentimos más cómodos y buscamos la profundidad hoy más de Trippier que de Lodi y pudo llegar el gol en un par de acciones hasta ponernos en ventaja. Después, en los detalles no sacamos ventaja. Cuando expulsan a Molina, después fue a Lodi. Tuvimos un penalti que no pudimos convertir y sabíamos que el Getafe iba a pelear hasta el final. Con centros podría llegar el peligro. Da pelea y no bajaron la guardia. Les felicito».

Cholo habló de la actuación de la nueva estrella rojiblanca, Joao Félix. «Le hemos tenido que retirar del campo. Joao Félix tiene un calambre pero está bien» y posteriormente valoró la actuación del jugador durante los 67 minutos que completó hasta que tuvo que ser sustituido. «El primer partido de Liga no es fácil, complejo. tiene que seguir mejorando. No le ha dejado en el primer tiempo espacios para que pueda aprovechar de su juego. En una acción individual demostró el poderío que tiene y esperemos que a pocos pueda demostrar esa calidad que tiene. Tiene muchas cosas para seguir creciendo, ojalá pueda continuar mejorando partido a partido», dijo antes de negar que le preocupa que pueda recibir muchas faltas por su manera de conducir la pelota.

Simeone analizó el encuentro y reconoció que «hay un montón de cosas que se complicaron. Nos costó jugar con la pelota cuando el partido pedía eso». Al argentino también le preguntaron por la roja de Jorge Molina y explicó que a ellos ya les avisaron que la norma este año sería así. «A nosotros nos informaron que no se valora la intencionalidad. Cuando un rival pisa a un jugador en el talón no se valora la intencionalidad porque si un jugador está tres meses fuera por lesión no importa la intención. Como jugador que fui es difícil porque no hay intención, pero la lesión puede estar; cuando es por delante dijeron que amarilla y por detrás roja».

El argentino sí quiso destacar que «la circulación fue bastante buena e intentamos jugar como casi siempre. Los laterales vuelven a tener profundidad y eso nos permiten tener a gente fresca. Con uno menos los dos, después de fallar el penalti tuvimos una ocasión de Vitolo y es normal echarse atrás, quizás nos falto tener más el balón en los últimos minutos. Lemar estuvo bien ahí, incomodando a los centrocampistas de ellos y permitiendo subir a los laterales. « El partido de hoy no es simple, es un equipo contra el que no es fácil competir, tienen un estilo definido, un compromiso enorme y lo han transmitido. La temporada pasada lo demostraron, hoy hemos ganado y nos ha costado y quizás en los últimos 20 minutos deberíamos haber manejado más el partido».

Se mostró contento con la adaptación de los nuevos fichajes. «Su partido fue muy bueno, con profundidad, calidad, precisión, lastima la que no pudo bajar en la previa al gol y tuvo un gran centro que para un especialista como Morata fue gol. No es fácil, los amistosos tienen un paréntesis, todos los rivales son complejos, con necesidades de sumar puntos y que no regalan nada», recordó antes de evitar entrar a valorar nuevas contrataciones -«Rodrigo está en el Valencia»- no negó que le «gustaría que el mercado estuviera cerrado cuando arranca la competición para no tener está incertidumbre.? Hasta el fin del mercado hay atención y a todos nos preocupa. Seria buenísimo que las incorporaciones y salidas estuviese cerradas antes del inicio de Liga».

Aclaró que los lanzadores los elige Mono Burgos y destacó el buen partido de Morata pese al fallo de la pena máxima. «Germán me muestra los lanzadores y damos el okey. Hoy era Álvaro y Diego Costa es el lanzador habitual, pero Morata no era el primer penalti que tira en su carrera. El portero hizo una gran intervención. De Álvaro espero lo que hizo en el partido de hoy teniendo más contundencia en el penalti. Luchó todo, permitió sacar la gente de atrás, hizo un golazo y generó peligro constantemente. Para João era un rival que tácticamente se mueve muy bien defensivamente, sin dejarle espacios en la primera parte, pero en una acción individual ha mostrado el poderío que tiene y falta por conseguir que eso aparezca mas asiduamente. Tiene que seguir mejorando».