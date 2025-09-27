Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Simeone, durante el derbi en el Metropolitano. Javier Soriano / AFP
Jornada 7

Simeone, sobre sus lágrimas: «Hay muchas emociones dentro del cuerpo»

El técnico argentino, emocionado en la banda durante el derbi, valora «el trabajo de mucha gente que no se ve»

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:33

Simeone, todo corazón, mantenía en la sala de prensa la emoción que mostró a flor de piel en la banda, durante un derbi de clarísimo color rojiblanco. «Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Es una temporada que empezó con dificultades, hay mucho trabajo de mucha gente que no se ve y está siendo maravilloso.», explicó en relación a las lágrimas que mostró en su área técnica durante alguna fase del partido, inolvidable ya para la parroquia colchonera.

«Aun cuando recibimos los dos goles el equipo no cambió la búsqueda del partido que queríamos. Cuando el equipo está comprometido de esta forma lo traduce en el marcador», valoró a continuación, en relación al compromiso colectivo de un conjunto capaz de ganarle la mayoría de los duelos a su eterno rival. «Lo mejor es el trabajo colectivo y la fe en aquello que buscábamos hacer. Interpretamos bien el partido y hoy nuestra gente se lleva una alegría ante un rival que estaba encajando pocos goles y que para mí tiene un equipazo», añadió en este sentido.

«Hay cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar. Creo que identificamos dónde estaban nuestros errores y los estamos maquillando partido tras partido. El segundo gol nos hizo daño pero no cambiamos la búsqueda», matizó a continuación. «El equipo empezó fortísimo, muy claro con la idea y contundente con los pasajes en transiciones por los costados para tener superioridades numéricas, con gente en el área para generar peligro, córners uno detrás del otro», profundizó en su análisis táctico del duelo.

Simeone, siempre fiel a su núcleo duro de jugadores, quiso personalizar el triunfo en dos pesos pesados del vestuario como Koke y Griezmann: «El partido de Koke ha sido magistral. Admiro su trabajo y también el de Griezmann, porque le han dado todo al Atlético y lo siguen dando todo desde el lugar que ocupan. Sean 10 minutos, 20, o los 90 tres partidos seguidos».

Asimismo, también tuvo palabras de agradecimiento para la afición colchonera, que una vez más convirtió el Metropolitano en una caldera: «Nuevamente nuestra gente fue increíble, maravillosa. La presentación cuando entramos al estadio y el comportamiento durante el partido fueron fantásticos y eso ayuda». «Tenemos que seguir mejorando, avanzando en nuestra búsqueda», concluyó.

Por su parte, Julián Álvarez, otra vez protagonista con un doblete, de penalti y falta, también analizó una manita histórica para el Atlético: «Sabíamos la importancia del partido, por ser un derbi y porque necesitábamos los tres puntos en casa para descontar la distancia. Tuvimos bastante control del juego, nos hacen los dos goles bastante rápido pero el equipo no deja de ir adelante. Veníamos generando bastantes ocasiones, hoy también, pero hemos acertado. En el comienzo de temporada no se nos estaba dando en el resultado, pero sí en el juego».

