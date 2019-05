Primera Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid: «Jugaría gratis aquí» Sergio Ramos, durante la rueda de prensa. / Juan Medina (Reuters) El capitán pone fin a los rumores sobre su salida y confirma que ha arreglado sus desencuentros con Florentino Pérez ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 30 mayo 2019, 18:52

«Soy madridista, me quiero retirar aquí y qué mejor manera de mirar al futuro y dejar atrás el pasado. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando». Así confirmó Sergio Ramos este jueves su continuidad en el Real Madrid, poniendo fin a las especulaciones sobre el presunto deseo del defensa de marcharse a China.

El futuro del zaguero concitaba la atención del madridismo desde que 'El Chiringuito' desvelase la semana pasada que meditaba abandonar la 'casa blanca' y se supiese poco después que tenía una importante oferta del fútbol asiático que le había llevado incluso a pedir la carta de libertad, algo que ratificó el propio Florentino Pérez en 'El Transistor' de Onda Cero. «Yo le dije que eso no podía ser. Es imposible que el Real Madrid pueda dejar que su capitán se vaya gratis. Sería un precedente terrible», dijo el mandatario.

El detonante de la situación había sido el deterioro de la relación entre capitán y presidente del Real Madrid, que mantuvieron un fuerte encontronazo tras la eliminación de los blancos a manos del Ajax en octavos de final de la Liga de Campeones el pasado 5 de marzo, cuando el dirigente reprendió a la plantilla y al propio defensa por su bajo rendimiento, a lo que el sevillano respondió argumentando que la causa de la debacle era la mala planificación del club. Un cruce verbal que llegó a un grado de enconamiento tal que el dirigente habría amenazado incluso con el despido. «Tú me pagas y yo me voy», fue la réplica del internacional, molesto desde entonces con informaciones deslizadas por el entorno del club que, consideraba, menoscababan su imagen.

Sergio Ramos admitió en su comparecencia en la sala de prensa del Santiago Bernabéu que esas tiranteces eran la causa por la que se cuestionó la idoneidad de poner fin a su periplo en el Real Madrid. «Siempre he dicho que mi ilusión y mi sueño es retirarme en el Real Madrid. Estaría dispuesto a jugar gratis aquí. La relación con el presidente siempre ha sido de padre a hijo, pero quién no se ha peleado alguna vez con su padre», manifestó el andaluz, que aseguró que el aspecto económico no figuró nunca en sus conversaciones con Florentino Pérez. «Es un tema de confianza y de cariño emocional. En mi vida hay dos patas muy importantes, la afición y el presidente. Había cosas que no me gustaban, que me habían dolido y lo mejor era hablar cara a cara y que no interfiriesen tercera personas», indicó un futbolista que remarcó que el miércoles se restañaron las heridas. «Ayer lo arreglamos todo y después de eso sobran palabras. Queremos construir el futuro del Madrid juntos después de un año nefasto», agregó el central. «Hace mucho que no hablo ni de mi contrato ni de dinero con Florentino», insistió.

Reconoció Sergio Ramos que contaba con una jugosa oferta de China, aunque negó que hubiese solicitado la carta de libertad a Florentino Pérez. «La relación no estaba como yo quería que estuviese. Nunca he querido irme a China, no he pedido la carta de libertad. Se ha especulado mucho, dentro de 15 días tengo una boda y le quiero dar un abrazo a Florentino de verdad. Quiero quedarme en los sitios sintiéndome querido de verdad», subrayó, deseoso de resaltar en todo momento que no buscaba una ampliación del contrato que expira en 2021 ni una subida salarial sino que sus dudas nacían de no sentirse suficientemente valorado.

«Es un tema de cariño, un tema emocional de mi relación con el presidente», abundó, dejando claro que ya está «todo solucionado». E incluso enfatizó que no le molestaría que llegasen el club incorporarse fichajes con emolumentos superiores a los suyos. «Todos los jugadores que vengan y ganen más es buena señal porque serán jugadores top. Yo con mi contrato estoy muy contento»

El desencuentro tras el choque con el Ajax había sido el más publicitado pero ni mucho menos el único episodio agrio entre ambas figuras, que ya libraron un duro tira y afloja en el verano de 2015, saldado entonces con una renovación acompañada de un incremento salarial tras esgrimir una suculenta oferta del Manchester United. Dos años antes, la opinión de Sergio Ramos, portavoz junto a Iker Casillas del sentir de buena parte del vestuario, fue clave para que Florentino Pérez asumiese que el ciclo de José Mourinho había acabado tras tres años convulsos. Igualmente sería fundamental para frenar la llegada de Antonio Conte esta pasada temporada cuando el italiano era el mejor colocado para relevar a Julen Lopetegui.

Baluarte del lustro dorado

Primer fichaje español de Florentino Pérez, que le reclutó en 2004 tras pagar los 27 millones de euros estipulados en su claúsula de rescisión con el Sevilla, Sergio Ramos ha sido uno de los bastiones de los recientes éxitos europeos del Real Madrid. Goleador en Lisboa, donde su tanto en el descuento abocó el duelo con el Atlético a una prórroga que permitió a los blancos alzar la 'décima', repitió como némesis de los rojiblancos en la final de Milán que significó la 'undécima'. Fue la primera 'orejona' que levantó como capitán tras la marcha de Iker Casillas. Luego llegarían las de Cardiff y Kiev para elevar a cuatro su cuenta de cetros continentales, a los que suma cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España conquistados en los 606 partidos que lleva disputados portando la zamarra blanca, a los que suma dos Eurocopas y un Mundial con la selección española.

«Le quiero como a un hijo», subrayó Florentino Pérez en la misma entrevista concedida a José Ramón de la Morena en la que confirmó que el capitán tenía una oferta de China. «He hecho todo lo que he podido por él, y si no lo he hecho es porque no he podido», agregó el dirigente, que limó asperezas con el futbolista los últimos días hasta que el miércoles sellaron la paz. Fin al culebrón. Sergio Ramos se queda con la intención de retirarse en el Real Madrid, como refrendó este jueves en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.