Jornada 14 El tren de la Liga pasa por el Bernabéu Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / Fernando Villar (Efe) El Real Madrid regresa a su feudo un mes después para buscar una victoria ante el Valencia que le reconecte con la pelea por el título ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 1 diciembre 2018, 08:08

Alejado de su feudo desde que venciera al Valladolid allá por el 3 de noviembre en la presentación de Santiago Solari como técnico ante la parroquia blanca, el Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para medirse al Valencia, otro conjunto de campanillas lastrado por su dubitativa marcha que comparece en Chamartín golpeado por su eliminación en la Champions pero reactivado en la Liga por dos victorias consecutivas que han propiciado su escalada en una tabla de inusitada igualdad. De vencer en el coliseo del Paseo de la Castellana, algo que no hacen en el torneo de la regularidad desde marzo de 2008, los 'ches' cazarían incluso a su adversario, que no puede permitirse otro tropiezo tras la hecatombe de Ipurua. A seis puntos del Sevilla, a cinco del Barcelona y a cuatro del Atlético, el campeón de Europa precisa engancharse cuanto antes al carro de la Liga.

El tren ha pasado ya varias veces sin que el Madrid se subiese. Las oportunidades de auparse al convoy son limitadas y los blancos quieren aprovechar que vuelve a desfilar por su fortín para tomar asiento en el primer vagón. Se le ofrece una ocasión para ello al equipo de Solari, que tiene concertadas dos citas ligueras frente a su afición en este cargado mes de diciembre antes de poner rumbo a Abu Dabi para defender su cetro de campeón del mundo.

La primera y más exigente a priori, contra el Valencia, dibuja el mismo reto para ambos contendientes: doblegar a uno de los equipos españoles que han pisado la Champions las dos últimas temporadas. Algo que no han hecho los locales en lo que va de campaña y que no han conseguido los visitantes desde que Marcelino tutela su andadura salvo con el Sevilla el curso anterior. Su debilidad antes escuadras llamadas a grandes empresas explica en parte el gris deambular de Real Madrid y Valencia, que han pinchado en hueso siempre que se han topado con contrincantes de nivel. Los merengues empataron con el Atlético y claudicaron con estrépito frente a Sevilla y Barcelona. Los del 'murciélago' firmaron tablas con Atlético y Barcelona, teniendo pendiente para la próxima jornada el recibimiento al Sevilla. Los dos adolecen además de una artillería menos efectiva de lo habitual, con 20 tantos en trece encuentros contabilizados por los guerreros de Solari y sólo once en las alforjas de los soldados de Marcelino, que a diferencia de su oponente, presentan el descargo de su solidez defensiva, la más eficiente del campeonato junto a la del Atlético.

Talento y orden

Reconoció Solari la fortaleza de la retaguardia valencianista, un equipo «muy organizado» y «muy ordenado tácticamente», por lo que preconizó la necesidad de que sus pupilos se crezcan en torno a su «talento» y sean «agresivos de tres cuartos de cancha en adelante». Tendrán que hacerlo previsiblemente sin la magia de Isco que, tras ser condenado a la grada en el Olímpico de Roma, volverá a quedar relegado en otro episodio de una historia que va camino de devenir en culebrón.

Anda crispada la relación entre el '22' y su preparador, enturbiando el ambiente de una escuadra que halló en la Champions alivio para sus penurias ligueras. Marcado el de Benalmádena, salieron reforzados en cambio Marcos Llorente y Lucas Vázquez. Carvajal dio otra buena noticia al mostrarse plenamente recuperado tras dos meses en el dique seco. Los tres se perfilan como titulares este sábado en un once que podría ser el mismo que partió ante la Roma. De repetir titularidad el gallego, el sacrificado volvería a ser Marco Asensio, cuya falta de olfato ha desdibujado el recuerdo de aquel futbolista que se echó el equipo a sus espaldas para salvar el empate en la última visita del Valencia al Santiago Bernabéu con un doblete.

Tiró del carro Asensio aquella noche de finales de agosto en la que el Valencia contuvo a un Madrid que por entonces parecía imparable y que acabó embelleciendo con la 'decimotercera' una temporada para el olvido en Liga. Todo lo contrario de lo que fue para el Valencia, un conjunto que resucitó tras deambular los dos cursos precedentes en una espiral autodestructiva de la que le rescató Marcelino. Penalizado por un mal comienzo, el asturiano comienza a enderezar la nave esta campaña, aunque el viraje llega tarde en Europa. «La Liga es la competición prioritaria», recordó el preparador, que se escuda en las dos últimas victorias de su equipo y la buena imagen pese a la derrota que dejó en el Juventus Stadium para afrontar el choque con «entusiasmo».

Cuenta el Valencia con la baja de Rodrigo Moreno, que estuvo en la órbita del Real Madrid el pasado verano y que no ha podido recuperarse de su sobrecarga en los isquiotibiales, por lo que Gameiro formará dupla atacante con Santi Mina, desatranque de los 'ches' arriba. Recupera en cambio Marcelino a Garay, ex de la 'casa blanca' que tras su ausencia en los dos últimos choques, volverá a acompañar a Gabriel Paulista en el eje de la zaga. También podría volver al once Carlos Soler, bien desplazando a Coquelin al doble pivote con Parejo o en detrimento de un Guedes que sigue sin recuperar la lustrosa versión del curso pasado.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Valencia: Neto, Wass, Garay, Paulista, Gayà, Coquelin, Parejo, Guedes, Soler, Gameiro y Santi Mina.

Árbitro: González González (Colegio Castellano-Leonés).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Horario: 20:45 h.

TV: Movistar Partidazo