Lamine Yamal y Hansi Flick, durante un entrenamiento del Barça. E. Fontcuberta / EFE
Jornada 23

El Barça prepara un fiestón ante el Athletic en el regreso al Camp Nou

Habrá actuaciones, fuegos artificiales y hasta un saque de honor especial para una vuelta que se ha hecho esperar dos años y medio

Daniel Panero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:15

Comenta

El Barcelona vivirá este sábado un partido que lleva más de novecientos esperando. Los culés regresan al Camp Nou para darse un baño de masas ... ante 45.000 aficionados que coparán todas las localidades disponibles y que podrán presenciar una fiesta en la que habrá actuaciones musicales, fuegos artificiales, un saque de honor especial y, sobre todo, un partido importante para los de Flick ante el Athletic. Prohibido aguar la fiesta para un equipo, el azulgrana, que recupera estadio, lesionados y espera también sensaciones.

