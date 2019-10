Jornada 8 «Muy malo, eres muy malo», le dijo Dembélé a Mateu Ousmane Dembélé, durante el partido contra el Sevilla. / EFE Valverde, antes de conocer el acta: «No creo que haya sido una frase demasiado larga, porque es difícil sacarle palabras en castellano» P. R. Barcelona Domingo, 6 octubre 2019, 23:50

«Muy malo, eres muy malo», le dijo Ousmane Dembélé a Mateu Lahoz después de que el árbitro valenciano le mostrase la tarjeta roja a Ronald Araujo, una desconsideración que también le costó la expulsión al extremo francés del Barcelona.

«Lo que ha ocurrido con Dembélé es un misterio. Es muy difícil sacarle a Dembélé palabras en castellano. No creo que haya sido una frase demasiado larga», reconoció Ernesto Valverde ante las cámaras de Movistar antes de soltar el técnico extremeño una sonrisa.

Minutos después se haría público el acta arbitral firmado por Mateu Lahoz, que admitió que expulsó a Dembélé en el minuto 87 por el siguiente motivo: «Dirigirse a mí en los siguientes términos: 'Muy malo, eres muy malo', mientras gesticulaba con sus brazos a escasa distancia mía». A Araujo le expulsó un poco antes, en el mismo minuto, «por derribar a un adversario impidiendo con ello una ocasión manifesta de gol».

Antes de conocerse el acta, las imágenes de televisión ya demostraron que Dembélé no insultó a Mateu Lahoz, sino que simplemente le lanzó la mencionada frase, por lo que podría ser castigado el francés por el Comité de Competición con un solo partido de suspensión y no se perdería el clásico del día 26 en el Camp Nou, aunque el primer tribunal federativo también podría imponerle dos encuentros y no jugaría contra el Real Madrid.