La cantera del Real Madrid se reivindica en medio de la emergencia

Entre las cuestiones que suelen reprocharle a Carlo Ancelotti sus detractores figura en lugar destacado la poca confianza que el italiano suele depositar sobre los ... canteranos. Parapetado habitualmente en torno a su guardia pretoriana, el de Reggiolo apenas tira de La Fábrica en momentos puntuales que normalmente coinciden con citas de exigencia menor, como ocurrió en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que midió a los blancos con la Deportiva Minera en enero, o con situaciones de emergencia, como la que se produjo en el partido de Liga celebrado este miércoles ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu.

Con once futbolistas del primer equipo lesionados y otro más sancionado, al todavía entrenador del Real Madrid no le quedó más remedio que ponerse en manos de un grupo de secundarios y un puñado de jugadores del Castilla para evitar regalarle el alirón al Barça y todos ellos le sacaron las castañas del fuego con un gol terminal de Jacobo Ramón a pase del olvidado Vallejo que sirvió para demostrar que hay vida más allá de las estrellas que integran el firmamento en Chamartín.

«El equipo no ha bajado los brazos a pesar de la dificultad. Hemos sido capaces de suplir a estas bajas, que son muchas de jugadores muy importantes, con una buena actitud de lo colectivo y lo individual», analizó Carletto tras un pleito en el que el Real Madrid facturó 39 remates, obligó a Leo Román a efectuar diez paradas, muchas de ellas de enorme mérito, y sacó hasta 26 córners, pero que no se decantó hasta el último segundo con una surrealista combinación de asistente y goleador: el defenestrado Vallejo y el recién llegado Jacobo Ramón.

«Es inexplicable. He soñado con esto toda mi vida. Con esta camiseta hay que ir hasta el final. No hay mejor manera de meter mi primer gol que esta», resaltó el héroe de la noche, que se sacudió los nervios que le atenazaron al inicio para firmar una gran actuación que redondeó por todo lo alto. Jacobo Ramón, que tuvo un desafortunado debut con el Real Madrid en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés, donde cometió un penalti, completó con acierto los 45 pases que intentó frente al Mallorca, ganó seis duelos aéreos, recuperó dos balones y realizó una entrada exitosa antes de emular a Sergio Ramos anotando el tanto del triunfo en la denominada 'zona Cesarini'.

«He visto un centro, la han peinado, he pensado que iba a ir ahí y no sé cómo, pero la he metido», explicaba sobre esa acción que también resultó redentora para un Vallejo que llevaba 232 días sin vestirse de corto, pero que demostró aplomo para salir en auxilio de un equipo que derrochó orgullo para contrarrestar los efectos de una plaga de lesiones que ha dejado al Real Madrid casi en cueros.

«Qué mejor que una asistencia de Vallejo para un gol de Jacobo. Estamos los que estamos y estamos luchando», destacó un Courtois que puso en valor la aportación de La Fábrica. »Que meta ese gol al final es muy bonito para la cantera, que hay muchos en la puerta. Cuando hay que estar, están. Como Asencio, como Gonzalo en Leganés, como Víctor también en Barcelona. Los madridistas debemos estar orgullosos de nuestra cantera y seguir creyendo en ellos», proclamó el cancerbero.

Nueve debutantes este curso

No le falta razón al belga. Los futbolistas criados en La Fábrica le han reportado al Real Madrid ingresos por valor de 445 millones de euros en concepto de traspasos a lo largo de los últimos veinte años, con figuras como Álvaro Morata, Achraf Hakimi o Sergio Reguilón que han hecho fortuna lejos de Chamartín. Sin embargo, solo Dani Carvajal, Nacho Fernández y Lucas Vázquez han logrado asentarse como jugadores de peso en el primer equipo en tiempos recientes.

Desde que regresase en el verano de 2021, Ancelotti ha hecho debutar a diecisiete canteranos -Nico Paz, Jacobo Ramón, Raúl Asencio, Diego Aguado, Álvaro Rodríguez, Mario Martín, Chema Andrés, Vinicius Tobias, Gonzalo García, Álvaro Carrillo, Lorenzo Aguado, Daniel Yáñez, Fran González, Sergio Santos, Juanmi Latasa, Mario Gila y Víctor Muñoz-, nueve de ellos en lo que va de curso, pero solo Asencio tiene el puesto asegurado de cara a la campaña venidera a menos que su situación judicial –el central está procesado junto a otros tres excanteranos del club blanco por el caso de la difusión del vídeo sexual de dos mujeres, una de 18 años y la otra menor de 16 cuando sucedieron los hechos en junio de 2023- cambie los planes.