La nueva medida para proteger a los árbitros en España Las designaciones de los colegiados se anunciarán el día antes de los partidos para intentar evitar campañas mediáticas y presiones añadidas a los colegiados

David Hernández Madrid Martes, 12 de agosto 2025, 18:09

La reestructuración del sistema arbitral en España continúa en marcha y este martes el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) ha anunciado que las designaciones de los colegiados se darán a conocer el día anterior a cada partido. Esto supone que los encargados de pitar el viernes se sabrán el jueves, los del sábado el viernes y así sucesivamente. La medida se aplicará en Primera y Segunda División, y forma parte de la reorganización estamental dirigida por Fran Soto, el nuevo presidente de los árbitros.

El objetivo de este cambio es dotar de más protección a los árbitros, que, a priori, sufrirán menos presión los días previos a un encuentro y podrán desempeñar su profesión de forma más tranquila. Aunque oficialmente no se afirma, resulta evidente que se trata de dificultar el 'trabajo' del canal de televisión del Real Madrid para la realización de esos vídeos recordando supuestos errores que tratan de condicionar la labor de los jueces de campo y del VAR.

Estas prácticas desde RMTV han generado un profundo malestar entre el colectivo arbitral. Así lo dejó patente Ricardo de Burgos Bengoetxea cuando estalló ante la presión mediática en la víspera de la última final de Copa del Rey. Sin citar al canal blanco, el vizcaíno denunció los discursos de odio en su contra que condicionaban su forma de arbitrar y su trabajo. Rompió a llorar cuando mencionó que a sus hijos les decían en el colegio que su padre era un ladrón. Esto podrá servir para restar protagonismo a una figura que debe ser neutral y no perseguida.

El Real Madrid se planteó incluso no disputar la pasada final de Copa por estas quejas en la previa del árbitro vizcaíno y también del asturiano González Fuertes, el colegiado del VAR en ese clásico en el que el Barça se coronó campeón de Copa. Aunque nunca se podrán erradicar del todo esas presiones, desde el nuevo comité arbitral confían en que este año se reduzcan los problemas.

Esto no solo implica al Real Madrid, ya que fueron numerosos los equipos que criticaron determinadas actuaciones arbitrales por redes sociales. También hubo presidentes y entrenadores que mostraron su disconformidad por muchas decisiones de los colegiados.

