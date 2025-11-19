Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Eder Militao, durante el amistoso entre Brasil y Túnez. Franck Fife / AFP

Militao, dos semanas de baja por una lesión en el aductor

El central brasileño, que se produjo una dolencia muscular en la pierna derecha durante el amistoso entre Brasil y Túnez, se perderá los duelos de Liga en Elche y Girona además de la visita al Olympiacos en la Champions

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

Nuevo contratiempo en forma de lesión para el Real Madrid de Xabi Alonso. Los análisis a Eder Militao por parte de los servicios médicos del ... club blanco este miércoles, después de que el central brasileño se resintiese de unas dolencias durante el amistoso entre su selección, Brasil, y Túnez, confirmaron que el central sufre una lesión en el aductor mayor de su pierna derecha.

