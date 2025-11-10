Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Messi en su visita al Camp Nou. Instagram

Messi regresa al Camp Nou y sueña con poder despedirse como jugador del Barça

El astro argentino realizó una visita sorpresa al estadio en remodelación y mandó un mensaje emotivo a la afición culé y un dardo a Laporta

David Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:28

En Barcelona nadie olvida a Messi y el propio futbolista argentino aún guarda un profundo cariño al club en el que se convirtió en leyenda ... del fútbol. Durante la noche del domingo, el jugador más condecorado de la entidad azulgrana en su historia realizó una visita sorpresa al Camp Nou, como ha hecho saber mediante una publicación en la red social Instagram. En las fotos se puede apreciar como el argentino contemplaba las obras del estadio desde fuera, aunque también se dio el lujo de pasearse por el césped en el que tantos goles anotó en su carrera.

