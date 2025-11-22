Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Real Madrid prepara en Valdebebas el duelo ante el Elche. EP
Jornada 13

El Martínez Valero reta a un Madrid en horas bajas

El equipo de Xabi Alonso debe reponerse de los dos últimos pinchazos y de sus importantes ausencias para recuperar el liderato y acabar con la condición de invicto en casa del Elche

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

El Real Madrid, tras haberse lamido las heridas por los dos últimos pinchazos frente al Liverpool y el Rayo antes del parón, citas en las ... que sus estrellas no pudieron ver ni portería, debe reencontrarse con su mejor versión para recuperar el liderato que el sábado le arrebató el Barça, con un partido más, y asaltar el Martínez Valero, un campo que a estas alturas de la temporada mantiene su condición de invicto. Un examen trampa para un conjunto blanco que sufre numerosas bajas y una preocupante fragilidad lejos del Bernabéu en este inicio de temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  3. 3 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  4. 4 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  5. 5 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  6. 6

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  9. 9 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  10. 10 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Martínez Valero reta a un Madrid en horas bajas

El Martínez Valero reta a un Madrid en horas bajas