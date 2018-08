Real Madrid Marco Asensio se apunta al casting del nueve Marco Asensio conduce la pelota en el partido ante la Juventus. / Geoff Burke-USA TODAY Sports El doblete del balear ante la Juventus abona la apuesta de Lopetegui por opciones alternativas a una delantera con Benzema y Bale ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 5 agosto 2018, 19:22

Fue Pep Guardiola quien popularizó la figura del falso nueve al ubicar a Leo Messi en el centro del ataque. El rosarino, que con Frank Rijkaard se recostaba en la banda derecha, volvió locos a los zagueros de todo el continente con su tremenda movilidad y verticalidad. Vicente del Bosque trasladó la idea a la selección española, asignándole por primera vez a David Silva una misión que más tarde recaería en otros futbolistas de La Roja como Cesc, que lo asumió en la Eurocopa de 2012 con el resultado consabido del título tras vapulear a Italia en la final de Kiev. Y Julen Lopetegui se abonó al sistema en varios encuentros como el que midió al combinado español nuevamente con la 'Azzurra' en el Santiago Bernabéu a comienzos de septiembre de 2017, donde sus pupilos completaron una exhibición en la que Isco, Silva y Marco Asensio se turnaron para sacar de quicio a la defensa que dispuso Gian Piero Ventura. El de Arroyo de la Miel manejó aquel día el violín con singular virtuosismo, pero el 'pisha' del malacitano también tuvo su ración de brillantez. En el FedExField de Landover (Maryland, Estados Unidos), fue el balear el que se lució oficiando de falso nueve ante la Juventus de Turín, demostrando que la apuesta del técnico vasco por buscar opciones alternativas a una delantera conformada por Bale y Benzema tiene en su deliciosa zurda una baza de oro.

Una triangulación con Vinícius Jr. al poco de la reanudación puso por delante a un Real Madrid que comenzó perdiendo su segundo partido de la International Champions Cup por un autogol de Carvajal y que puso las tablas cuando Bale empaló con la siniestra un balón que fue del balcón del área al fondo de la red del arco que custodiaba Szczesny. Ceballos abrió para la cabalgada de Marco Asensio, que halló en el brasileño el socio ideal de fechorías para silenciar el afán de la 'Vecchia Signora' de vengar pasadas afrentas. Poco después se aliaría con la fortuna el mallorquín para firmar el tercero de su equipo y el segundo en su cuenta personal.

Lopetegui, que había dispuesto un 4-4-2 en el primer tiempo, revolucionó el choque en el intermedio alistando de una tacada a Lucas Vázquez, Marco Asensio y Vinícius Jr. para reconfigurar el esquema en un 4-3-3 que deparó una veintena de minutos para ilusionar al madridismo. Desbordada, la Juventus, que contaba con bastantes titulares y que lleva más rodaje que los blancos, tuvo que capitular ante el empuje del lozano ataque del Real Madrid en la primera victoria de la era Lopetegui. «Hablar de falso nueve no me ha gustado nunca», puntualizó el vasco al término del duelo, remarcando que es «una alternativa» y recordando que no era la primera vez que el '20' jugaba con él en esa posición. «Probamos recursos dentro de la plantilla», agregó el guipuzcoano, que enfatizó que su escuadra había dado «pasos adelante» ante «un rival tremendo».

De Asensio comentó que había completado «un partido excelente» pese a desempeñarse en una demarcación «menos habitual de lo que acostumbra». Con Benzema y Bale apuntando a delanteros titulares y apenas Borja Mayoral como recambio, toda vez que lo más probable es que Raúl de Tomás salga, quizás el balear acabe visitando esa zona más de lo que acostumbra.