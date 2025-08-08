Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñigo Martínez celebra el título de Copa del Rey junto al técnico Hansi Flick. AFP

La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

El central se marcha gratis al fútbol saudí, pero el Barça libera 14 millones de masa salarial, un primer paso para poder inscribir a Joan García y Rashford

Daniel Panero

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:19

Iñigo Martínez se marcha al Al Nassr. El defensa vizcaíno pone rumbo a Arabia Saudí y lo hace sin dejar un solo euro en las ... arcas del Barcelona. El central llegó a un acuerdo el pasado verano por el cual se marcharía con la carta de libertad si este verano llegaba una oferta importante para sus intereses procedente de ese país y así ha sido. Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  4. 4 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  5. 5 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  6. 6 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  7. 7

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  8. 8

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  9. 9 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  10. 10 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick