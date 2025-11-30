Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Julián Calero, durante un partido de fúltbol. Reuters

El Levante destituye a Julián Calero

El entrenador ha sido cesado hoy del cargo por los malos resultados del equipo y Luis García Plaza se postula como uno de los favoritos a volver

Eric Martín

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:49

La historia de Julián Calero y el Levante UD ha llegado de forma definitiva a su fin. Así lo ha confirmado el club a través ... de un comunicado oficial. Tras las últimas deliberaciones de este domingo, el entrenador no continuará en el cargo y desde la secretaría técnica ya se trabaja en encontrar un digno sucesor.

