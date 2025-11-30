El Levante destituye a Julián Calero

La historia de Julián Calero y el Levante UD ha llegado de forma definitiva a su fin. Así lo ha confirmado el club a través ... de un comunicado oficial. Tras las últimas deliberaciones de este domingo, el entrenador no continuará en el cargo y desde la secretaría técnica ya se trabaja en encontrar un digno sucesor.

«Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Roberto Ovejero y el entrenador de porteros Borja Montero, por su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo. Asimismo, les deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales. Julián, ya formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa», dicta la publicación de la entidad granota.

Ya anoche, a la conclusión del encuentro en el Ciudad de Valencia y con un nuevo cero en el casillero, el Consejo de Administración se reunió de urgencia. Al haber discrepancia de opiniones, no se tomó entonces una decisión rotunda. Con el nuevo encuentro mantenido esta mañana junto a la dirección deportiva se ha consensuado que lo mejor era intentar dar un giro de timón con un cambio de entrenador.

Danvila era uno de las figuras que más confiaba en la continuidad del técnico, al menos por una jornada más. De hecho, hace no demasiadas semanas admitía que se habían iniciado las conversaciones para una renovación de Julián Calero. No obstante, el fútbol es pasto de los resultados y esa confianza también había decaído.

Penúltimos en la liga

Sin embargo, también dentro de la cúpula levantinista eran partidarios de apostar por un relevo. Pablo Sánchez, presidente del club, ya dejaba a última hora de ayer un testimonio que aventuraba el trágico desenlace. «Estamos analizando todas las opciones y ver qué soluciones podemos dar. Es una situación complicada. No es una cuestión de confianza. Estamos penúltimos, seguimos sin ganar y hay que ver qué hacemos», manifestó.

Mientras tanto, la secretaría técnica encabezada por Héctor Rodas y José Gila ya tantea candidatos a ocupar el puesto de entrenador del Levante. A estas horas, Luis García Plaza es uno de los nombres que más fuerza gana, pero no el único. Hay consenso para ser uno de los favoritos para regresar a Orriols casi una década y media después.

De esta forma, el técnico que obtuvo el regreso a la Primera División no ha logrado obtener el éxito en la máxima categoría. Julián Calero se marcha sin que todo saliera bien esta temporada. El Levante ocupa actualmente la penúltima posición, con sólo nueve puntos, y encadena un pobre balance de 1 de 18 puntos posibles que han precipitado esta decisión. La mala imagen mostrada ante el Athletic Club, en un partido con etiqueta de importante y donde se escucharon los primeros pitidos, fue un punto sin retorno.