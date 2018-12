Jornada 15 Leganés y Getafe miden sus buenas dinámicas en el derbi El técnico del Leganés, Mauricio Pellegrino. / EFE El equipo pepinero lleva seis partidos sin perder, mientras que el azulón ha conseguido la mitad de sus puntos a domicilio EFE Madrid Viernes, 7 diciembre 2018, 08:17

El estadio de Butarque acoge por segunda vez en la historia el derbi del sur de Madrid entre el Leganés y el Getafe estando ambos equipos en la máxima categoría del fútbol español.

Es sin duda un choque especial para los aficionados de los dos conjuntos y recurrente en el tiempo pues ya se ha vivido en Tercera, en Segunda B, en Segunda, en la Copa del Rey y desde el pasado curso también en Primera.

De hecho, y al igual que sucediera en la 2017-2018, el duelo volverá a celebrarse en viernes y en el caso del Leganés tratará de que no se repita la derrota sufrida por 1-2 en el único precedente en casa en Liga.

Para ello, el anfitrión espera valerse de su excelente momento de forma. Los leganenses encadenan tres victorias consecutivas en partido oficial, la última de ellas en el campo del Rayo Vallecano para lograr el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, y seis enfrentamientos sin perder.

Las cifras son también estimulantes como locales pues no conocen la derrota, amistosos al margen, desde que cayeran ante el Villarreal por 1-0 el pasado 16 de septiembre. Todo ello pese a que han pasado por Butarque como visitantes equipos de la zona alta de la tabla como el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Alavés.

Por lo que respecta a esta cita el técnico Mauricio Pellegrino volverá a contar con Iván Cuéllar como titular bajo los palos pese a la buena actuación que completo en la cita copera el guardameta ucraniano Andryi Lunin, quien llegó incluso a detener una pena máxima.

Asimismo se espera el concurso de algunos habituales que no entraron en la convocatoria para Vallecas como son los casos del defensa central Dimitrios Siovas, del mediocentro Rubén Pérez y del mediapunta Óscar Rodríguez.

Queda por saber en cambio quién ocupará el lateral izquierdo si finalmente Jonathan Silva no puede hacerlo por sanción. Raúl García, en teoría su sustituto natural, no va a estar por motivos extra deportivos no aclarados y eso abre las opciones a otro futbolistas.

En cuanto al resto de bajas el entrenador seguirá sin poder contar debido a problemas físicos de diversa gravedad con los argentinos Alexander Szymanowski y Ezequiel Muñoz, con el uruguayo Michael Santos y con el español José Luis García 'Recio'.

Por su parte, el Getafe intentará mantener su buena racha lejos del Coliseum Alfonso Pérez, donde ha conseguido la mitad de sus puntos (10 de 20), para seguir mirando de reojo a los puestos europeos.

Aunque el técnico José Bordalás no quiere marcarse objetivos a largo plazo, la realidad es que el cuadro azulón, en este inicio de curso, siempre ha estado más cerca de las posiciones continentales que las que marcan el descenso.

Por eso, una victoria ante el Leganés mantendría los sueños europeos de un club que llegará a la cita en buena forma tras golear al Espanyol en Liga (3-0) y al Córdoba en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (5-1).

Bordalás confía en contar con la presencia de dos de sus hombres más importantes que acabaron el duelo ante el conjunto «periquito» con problemas. Uno de ellos, el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, ha pasado una semana difícil tras sufrir un fuerte balonazo en la cara, pero parece que se ha recuperado y estará en el once inicial.

El otro, el defensa togolés Djené Dakoman, acabó el choque con problemas musculares. En la última rueda de prensa previa al choque, Bordalás informó de que el jugador africano se ha entrenado con normalidad y dijo que confía en contar con uno de sus pilares en la zaga.

También estarán otros hombres que han tenido problemas físicos como Rober Ibáñez, Iván Alejo y Sergi Guardiola, que, si su entrenador lo estima conveniente, podrían entrar en la lista de convocados que se conocerá el mismo día del partido.

Quién no estará seguro es Markel Bergara, que sigue recuperándose de una lesión, mientras que el uruguayo Leandro Cabrera regresará tras cumplir un partido de sanción el pasado fin de semana.

Además, Bordalás tendrá que elegir en la banda derecha entre Francisco Portillo o el francés Dimitri Foulquier y en ataque tendrá la díficl tarea de descartar a uno de sus tres delanteros: Jaime Mata, Jorge Molina y Ángel Rodríguez. Los tres han vivido una semana gloriosa con goles en Liga los dos primeros y un triplete en Copa el tercero.

Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Juanfran, Tarín, Omeruo, Siovas, Nyom; Rubén Pérez, Vesga, Óscar Rodríguez; En Nesyri y Carrillo.

Getafe: Soria; Damián Suárez, Djené, Leandro, Antunes; Foulquier o Portillo, Maksimovic, Arambarri, Amath; Jorge Molina y Jaime Mata.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Butarque.

Hora: 21:00 h.