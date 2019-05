Despedida Juanfran se va siendo «un indio hasta el último día que viva» «Es un honor que me consideren una leyenda del Atlético y es increíble que la gente piensa que soy uno de ellos», dice el lateral que seguirá su carrera en el extranjero RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 23 mayo 2019, 14:08

«Me voy como indio tras sentir la magia del Atlético, los valores y toda esa gente que me ha dejado darles todo el corazón que tengo». Juanfran Torres se despidió del Atlético de Madrid, después de ocho temporadas y media en el club rojiblanco, en un acto rodeado de compañeros actuales (Koke, Saúl, Adán, Rodrigo, Griezmann y Godín junto al Mono Burgos) y otros del pasado (Raúl García, Gabi y Thiago junto a Vizcaíno) en el que dijo irse contento por saber que tiene el cariño de la afición del Atlético, a la que se ha ganado pese a formarse en la cantera del Real Madrid. «Vengo de un pasado madridista, con un papá madridista, y al que en seguida le transformé a rojiblanco, transformé a toda mi familia, mis amigos, mi entorno. El otro día leía una cosa muy bonita, que vino un vikingo y se va un indio, y tiene toda la razón, soy indio ahora y siempre, hasta el último día que esté en este mundo», dijo emocionado.

El internacional, acompañado también de los máximos dirigentes de la entidad (Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín) así como de su familia y sus hijos Óliver y Alexia, explicó que prefería irse «sintiéndose fuerte, jugando y siendo importante para el míster» que después de un año en el que «no hubiese participado». Aclaró que seguirá jugando porque «aún tengo mucho fútbol» y desveló que su objetivo es «volver pronto» a la que dijo que es su «casa», en la que ha pasado años «maravillosos, increíbles, los mejores» de su carrera, aunque también ha «sufrido mucho».

Juanfran hizo un recordatorio de su paso por el club, volviendo al día que estando en Pamplona tomó la decisión que «le cambió la vida» allá por 2011, cuando «el Atlético no estaba bien» en aquellos momentos. «Han sido años donde han pasado muchas cosas, pero lo que más me llevo es el corazón de todas las personas con las que he trabajado, los atléticos que me quieren y me respetan, es un orgullo que la gente piense que soy una leyenda de este gran club», dijo antes de empezar con la ronda de agradecimientos al consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y al entonces director deportivo, Jesús García Pitarch, a los entrenadores como Quique Sánchez Flores o Gregorio Manzano, del que destacó que fue el primero que le cambió la posición para ser lateral «gracias a esa posición he ido a la selección», y por supuesto Diego Simeone y su cuerpo técnico así como los médicos, utilleros y empleados del club.

También se dirigió a su familia, recordó a su padre, y tuvo unas emotivas palabras para su hijo mayor Óliver, que juega en los benjamines del club, al que deseó que pueda «vestir esta camiseta algún día».

Cerezo definió la carrera del lateral en el Atlético en dos palabras «entrega y compromiso», dijo que ha sido un ejemplo, recordó que todos han «llorado con Juanfran» en los títulos y las derrotas (suyo fue el penalti fallado en la final de la Liga de Campeones perdida en Milán 2016 contra el Real Madrid).

«Recuerdo el día en que debutaste, en el Santiago Bernabéu, fue un partido que acababas de llegar de Pamplona. Te dije que serías importante y serías internacional, todo esto se ha cumplido y sobre todo has cumplido por este tu gran equipo y tu gran casa», añadió Cerezo.

También acudieron a presenciar la despedida del lateral alicantino varios exjugadores rojiblancos, como sus excompañeros Gabi Fernández, Raúl García o el portugués Tiago Mendes; así como leyendas del Atlético como Adelardo Rodríguez, Roberto Solozábal, Carlos Aguilera, Tomás Reñones y Juan Vizcaíno, este último parte del cuerpo técnico del Atlético hasta la pasada temporada.

Aguilera y Tomás, defensas rojiblancos en los años 90, le entregaron una placa enmarcada por su carrera en el Atlético, después de ver un vídeo con sus mejores momentos en el equipo.

A continuación, se proyectó otro audiovisual con mensajes de compañeros y excompañeros que no estuvieron presentes en el acto, como el uruguayo José María Giménez, Mario Suárez, el montenegrino Stefan Savic, David Villa, Fernando Torres, el brasileño Filipe Luis, el colombiano Radamel Falcao y el esloveno Jan Oblak. «Espero que en el club sean capaces de llenar el vacío que vas a dejar dentro y fuera del campo», señaló Fernando Torres en un mensaje desde Japón, donde juega en el Sagan Tosu. «Has sido el lateral derecho del mejor equipo de la historia de este club», agregó Filipe Luis, que también podría salir del Atlético.

Le siguieron más fotos: una con directivos, otra con compañeros y excompañeros que le entregaron una camiseta suya firmada, y una final con su familia, antes de dirigir un último mensaje a los aficionados. «Ahora es un momento de cambio, de transición en el club, se han ido muchos jugadores que llevamos mucho tiempo aquí, que se han dejado la vida por el Atlético, y se quedan muchos otros que van a coger nuestro legado. Y se queda como capitán, no podría haber mejor capitán en el futuro que tú, Koke», apuntó un Juanfran que pronosticó que los atléticos volverán a ser «campeones».

Tomás y Aguilera le entregaron una placa como la del paseo de leyendas

Gran palmarés

El lateral de Crevillente (Alicante, 9 de enero de 1984), formado en la cantera del Real Madrid y que llegó al Atlético como extremo procedente del Osasuna en enero de 2011, ha disputado en su etapa como rojiblanco 355 partidos, en los que ha marcado seis goles y ha dado a sus compañeros 41 asistencias de gol.

En su carrera como rojiblanco ha ganado siete títulos: una Copa del Rey (2013), una Liga (2013-14), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018) y una Supercopa de España (2014), todos ellos dispuestos en la sala de prensa del Metropolitano. También ganó una Copa en 2006 con el Espanyol.

Su paso por el club rojiblanco le abrió las puertas de la selección española absoluta, con la que debutó en 2012 y en la que ganó una Eurocopa, la de ese año en Polonia y Ucrania. En total, disputó 22 partidos con 'la Roja', incluyendo el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa de Francia 2016, con un gol en su haber.