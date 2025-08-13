Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Simeone, durante un partido de pretemporada EFE
Liga 2025-26

La ilusión del nuevo Atlético frente a la realidad del duopolio

Simeone afronta su decimoquinta temporada con una plantilla reforzada y la exigencia de pelear por todos los títulos contra el Barça y el Real Madrid

David Hernández

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:35

Simeone afronta el reto de ganar algún título esta temporada después del esfuerzo realizado en la dirección deportiva, ya que el Atlético es uno de ... los clubes con más ajetreo a lo largo del verano. Casi 20 movimientos entre altas y bajas dejan una plantilla renovada y con un toque más rejuvenecido, que buena falta le hacía a Simeone. Las aspiraciones de alzar el título de Liga estarán determinadas por el desempeño de los dos transatlánticos Barça y Madrid y también el aguante del Atlético, que el año pasado fue campeón de invierno, pero en marzo se desinfló hasta terminar a doce puntos del liderato. A priori, la profunda renovación acometida le da más posibilidades de codearse con los mejores.

