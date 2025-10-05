Vinicius recupera la sonrisa al tiempo que indigna a los rivales

«Me gusta ver a Vini así, sonriendo». Superado el peligro del Villarreal con una victoria clave, pero muy polémica y no muy convincente, Xabi ... Alonso destacó la importancia de recuperar una buena versión del brasileño, determinante ante el Submarino Amarillo con su doblete, el penalti buscado ante un ingenuo Rafa Marín y un árbitro condescendiente y otra acción aún más teatral en la que engañó a Cuadra Fernández y provocó la segunda amarilla a Mouriño y su expulsión.

Ángel y demonio, no hay duda de que la felicidad de Vini aumenta en la medida que crece el malestar de sus rivales por sus actitudes. De bajón desde que no le dieron el Balón de Oro y quejoso hace unas semanas porque Xabi le cambiaba, ya suma cinco goles y cuatro asistencias en esta Liga, conecta mejor con Mbappé, que le regaló el lanzamiento de penalti, y ha completado los tres últimos pleitos ligueros sin ser sustituido.

Cerrado otro ciclo de partidos con todo victorias salvo el manotazo del Metropolitano, llega el parón por los partidos de las selecciones y la habitual preocupación por el virus FIFA. Inquietan sobre todo Mbappé y Mastantuono, que no acabaron por diferentes molestias el encuentro ante el equipo de Marcelino García Toral. El astro de Bondy sufre un leve esguince de tobillo y la perla argentina una sobrecarga en los isquiotibiales.

Alerta con Mbappé y Mastantuono

Kylian anotó el gol definitivo con un remate a bocajarro tras asistencia de Brahim, que poco antes había entrado por Mastanuono, y pidió el cambio para que entrase Rodrygo en el 83'. Suma ya siete encuentros consecutivos marcando e iguala la marca de Cristiano con 40 dianas en sus primeros 42 partidos de Liga con el Madrid.

Salvo que los liberen antes, ambos deben incorporarse con sus selecciones y pasar revista médica. Mbappé se desplazará a Clairfontaine y si está apto, Deschamps contará con él para los choques ante Azerbaiyán e Islandia, clasificatorios para el Mundial. En el caso del ex de River, es absurdo un largo viaje y arriesgar con la Albiceleste en los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.