Jornada 15 El Real Madrid busca abrigo contra su tiritona a domicilio Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / Óscar del Pozo (Afp) Los blancos visitan por primera vez El Alcoraz con el objetivo de cortar la sangría de puntos lejos del Santiago Bernabéu ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 9 diciembre 2018, 08:59

Pese a las gélidas temperaturas que suelen marcar el otoño y el invierno oscense –más templadas estos días-, el Real Madrid busca refugio en El Alcoraz contra su tiritona a domicilio. No está siendo una campaña fácil lejos del Santiago Bernabéu para los blancos, que claudicaron en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Mendizorroza, el Camp Nou e Ipurua, sacando además un magro empate en San Mamés. Apenas dos victorias, en Montilivi y en Balaídos, que oponer a cuatro derrotas y unas tablas en siete visitas. Una sangría de puntos, catorce, que contrasta con su buen expediente como local. La confrontación con el Huesca, colista y con la moral maltrecha además por la nueva goleada copera que le infligió el Athletic, parece dibujar un escenario propicio para comenzar a cauterizar una herida que podría acabar gangrenando sus opciones al título.

La situación en la tabla del Huesca no tranquiliza sin embargo a Solari. Demasiado cercano está el precedente del Eibar, un equipo que detuvo en cuatro la racha de victorias consecutivas del argentino, mancillando por primera vez al campeón de Europa en el recinto armero, como para que el 'Indiecito' permita un exceso de confianza a sus futbolistas, a los que trató de 'vacunar' en la previa. «Ellos son conscientes de la importancia del partido para nosotros, por lo que significan los puntos y ganar fuera de casa. La Liga la vamos a pelear hasta el final. Este partido es muy importante para nosotros», indicó el entrenador del Real Madrid, que con el recuerdo de la debacle ante los armeros muy presente, previno de la necesidad de completar un partido sólido del principio al final. «No me caben dudas de que nos van a exigir lo máximo, lo sabemos. Tenemos que salir a ganar el partido desde el primer minuto», apuntó el rosarino, que reclamó intensidad y compromiso: «Tenemos que ser muy generosos en nuestros esfuerzos, muy serios en defensa y muy intensos y muy agresivos en ataque».

Llega el Real Madrid a tierras aragonesas tras golear en Copa. Un encuentro que sirvió a modo de redención para futbolistas como Isco o Asensio que no viven tiempos de bonanza pero que se desquitaron con sendos dobletes de la pálida imagen que venían ofreciendo. No se espera sin embargo a ninguno de los dos en el once, al que regresarán varios baluartes a los que Solari concedió asueto en el choque contra el Melilla. Al eje de la zaga regresarán Sergio Ramos y Varane, con Odriozola en el carril diestro y Carvajal de nuevo en el lateral zurdo en el que ya ofició durante la primera parte ante el Melilla, al no haber superado sus problemas físicos ni Marcelo ni Reguilón.

Cien días de sequía liguera

También son bajas Nacho, Casemiro, Kroos y Mariano, que tuvo que retirarse en la recta final de duelo copero. Podrían llegar al Mundial de Clubes, aunque con plazos muy justos sobre todo para el polivalente zaguero. Pero de momento toca prevenir, por lo que Ceballos apunta a reemplazo del teutón en una medular en la que se alistará Modric, reluciente Balón de Oro. Como ancla estará de nuevo Marcos Llorente en el que sería su cuarto partido consecutivo como titular. Arriba estarán Benzema, Lucas Vázquez y Bale, que lleva 100 días sin 'mojar' en Liga pero al que volvió a defender Solari tras retirarse con molestias frente al Valencia y descansar en Copa. «Hay veces que los esfuerzos se hacen y los partidos no salen. Él hizo los esfuerzos y mostró su compromiso, y eso se ve. Un jugador puede estar más o menos acertado, pero en ese sentido no tengo nada que recriminar. Aparte, hizo un golazo contra la Roma, se olvida rápido».

Aunque en otra situación la primera visita oficial del Real Madrid representaría un día grande, en Huesca no están para fiestas. El cuadro aragonés no gana desde que se impusiera en la primera jornada al Eibar y los siete puntos de 42 posibles son un exiguo balance para un equipo que necesita un profundo lavado de cara para mantener vivo el sueño de la permanencia. Dos empates y cuatro derrotas ligueras bajo la batuta de Francisco, a las que hay que añadir el doble varapalo copero ante el Athletic, obligan a reaccionar cuanto antes a la escuadra de un técnico que recupera a Melero, presente ya en la vuelta de Copa, pero que tiene las bajas de Akapo, Semedo, Gallar y Musto.

-Alineaciones probables:

Huesca: Jovanovic, Miramón, Pulido, Exteita, Insua, Aguilera, Gürler, Moi Gómez, Melero, Ferreiro y 'Cucho' Hernández.

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Carvajal, Marcos Llorente, Modric, Ceballos, Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Arbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 16:15 h.

TV: beIN LaLiga