Gavi, de cuatro a cinco meses de baja Aunque se esperaba que la artroscopia le permitiera jugar en cinco semanas, al ser intervenido han visto que la articulación estaba más dañada de lo esperado

Javier Varela Martes, 23 de septiembre 2025, 21:27

Malas noticias para Gavi, para el Barcelona y para la selección española. El centrocampista azulgrana va a estar de baja entre 4 y 5 meses. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, después que de que Gavi se sometiera este martes por la tarde a una artroscopia. «El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (Gavi) se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión de menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con tal de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses», señala el comunicado.

La intervención, que parecía que iba a ser un trámite, ha sido realizada por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana. Sin embargo, han comprobado que la zona estaba mucho más dañada de lo que inicialmente se esperaba, por lo que se han visto obligados a reparar más de lo previsto. esto supone que lo que iba a ser un periodo de baja de cinco semanas se va a convertir en 4 o 5 meses.

En el mejor de los casos, Gavi no podrá volver a jugar hasta principios del mes de marzo, justo en el tramo final de la temporada con el Barça y a solo tres meses de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que dará inicio el 11 de junio.