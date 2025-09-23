Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gavi celebra junto a Lamine Yamal uno de sus dos goles en pretemporada. Efe

Gavi, de cuatro a cinco meses de baja

Aunque se esperaba que la artroscopia le permitiera jugar en cinco semanas, al ser intervenido han visto que la articulación estaba más dañada de lo esperado

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:27

Malas noticias para Gavi, para el Barcelona y para la selección española. El centrocampista azulgrana va a estar de baja entre 4 y 5 meses. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, después que de que Gavi se sometiera este martes por la tarde a una artroscopia. «El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (Gavi) se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión de menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con tal de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses», señala el comunicado.

La intervención, que parecía que iba a ser un trámite, ha sido realizada por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana. Sin embargo, han comprobado que la zona estaba mucho más dañada de lo que inicialmente se esperaba, por lo que se han visto obligados a reparar más de lo previsto. esto supone que lo que iba a ser un periodo de baja de cinco semanas se va a convertir en 4 o 5 meses.

En el mejor de los casos, Gavi no podrá volver a jugar hasta principios del mes de marzo, justo en el tramo final de la temporada con el Barça y a solo tres meses de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que dará inicio el 11 de junio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 ¿Qué debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada desde el 1 de octubre?
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  6. 6

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  7. 7 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  9. 9

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  10. 10 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gavi, de cuatro a cinco meses de baja

Gavi, de cuatro a cinco meses de baja