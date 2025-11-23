Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Florentino Pérez levanta los brazos y es aplaudido por sus directivos tras su discurso en la asamblea del Real Madrid. Efe

Florentino Pérez intensifica su cruzada contra Tebas, la UEFA, los árbitros, el Barça y la prensa

El presidente del Real Madrid negó ante sus socios que su club esté contra todo y argumentó que «simplemente se opone a lo que no es normal, ético ni legal»

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

Florentino Pérez aprovechó este domingo su discurso en la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid para presumir de músculo económico y deportivo y, sobre ... todo, criticar con gran dureza a todos aquellos que no comparten sus postulados. Javier Tebas, el partido frustrado de Miami, los responsables del 'caso Negreira', tanto por su ejecución como por no depurarse responsabilidades años después, los árbitros, el Barça, la UEFA y los medios de comunicación, recibieron los habituales ataques del alto dirigente merengue. Empero, Florentino negó ante sus socios que sea cierto que su club está contra todo, sino que «simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético, ni legal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  2. 2 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  3. 3 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  4. 4

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  5. 5 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  6. 6

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  7. 7

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  8. 8 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  9. 9 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  10. 10

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Florentino Pérez intensifica su cruzada contra Tebas, la UEFA, los árbitros, el Barça y la prensa

Florentino Pérez intensifica su cruzada contra Tebas, la UEFA, los árbitros, el Barça y la prensa