Hansi Flick, en rueda de prensa. Efe
Jornada 19

Flick confiesa que su bajón tras el Alavés se debió a una discusión con su ayudante

El técnico alemán reconoce que su equipo no está a su mejor nivel y que necesita un triunfo contra el Atlético

Daniel Panero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:06

«El otro día cometimos muchos errores. Tenemos calidad para controlar mejor el partido y el otro día lo eché de menos. Hay que subir ... el nivel, hay calidad y capacidad para hacerlo», afirmó Hansi Flick este lunes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Atlético. El técnico alemán reconoció el bajón de los suyos respecto al pasado año, pero se mantuvo optimista de cara a un tramo de la competición antes de acabar el año en el que su equipo «puede recuperar el nivel».

