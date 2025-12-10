Endrick, Carreras y Carvajal, sancionados con dos partidos

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha dado conocer en la tarde de este miércoles la resolución sobre las sanciones tras ... lo ocurrido en el pasado fin de semana. Entre ellas destacan las de los tres futbolistas del Real Madrid que fueron expulsados durante el partido ante el Celta. Carreras, Enrick y Carvajal, que vieron la roja directa, han sido sancionados con dos partidos y se perderán los encuentros ante Alavés y Sevilla, por lo que no volverán a disputar un encuentro liguero hasta 2026.

El brasileño ha recibido la sanción de dos partidos por protestas al equipo arbitral desde el banquillo madridista, tras la expulsión de Carreras, mientras que el lateral gallego se perderá otros dos encuentros por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.

Además, Carvajal, que bajó al túnel de vestuarios al final del encuentro como señaló el acta del árbitro del partido Quintero González, también ha recibido la misma sanción por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. A diferencia de Endrick y Carreras, Carvajal se encuentra lesionado y su baja para estos dos próximos choques era segura.

El otro futbolista que vio la tarjeta roja, tras ver dos amarillas casi consecutivas, fue Fran García, suspendido por un partido.