Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alejandro Quintero Gonzalez expulsó a Endrick tras mostrar la roja a Carreras. Reuters
Liga

Endrick, Carreras y Carvajal, sancionados con dos partidos

Se perderán los encuentros ante Alavés y Sevilla y no volverán a disputar un encuentro liguero hasta 2026

C. P. S.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:35

Comenta

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha dado conocer en la tarde de este miércoles la resolución sobre las sanciones tras ... lo ocurrido en el pasado fin de semana. Entre ellas destacan las de los tres futbolistas del Real Madrid que fueron expulsados durante el partido ante el Celta. Carreras, Enrick y Carvajal, que vieron la roja directa, han sido sancionados con dos partidos y se perderán los encuentros ante Alavés y Sevilla, por lo que no volverán a disputar un encuentro liguero hasta 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  8. 8 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  9. 9 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Endrick, Carreras y Carvajal, sancionados con dos partidos

Endrick, Carreras y Carvajal, sancionados con dos partidos