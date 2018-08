Jornada 1 LaLiga Asensio: «Cómo no depende de mi, no puedo decir si ficharía o no» Asensio, durante un lance del encuentro. / EFE El mallorquín no quiso opinar cuando fue cuestionado sobre si el Real Madrid necesita incorporar jugadores en los últimos días de mercado COLPISA Madrid Lunes, 20 agosto 2018, 00:45

Marco Asensio se mostró feliz tras la victoria de su equipo por 2-0 ante el Getafe en la jornada inaugural de la Liga. «Era muy importante empezar bien, con buenas sensaciones. Creo que hemos hecho un partido completo y tenemos que ir poco a poco» declaró el mediapunta mallorquín.

Asensio, que dio la asistencia del segundo gol a Gareth Bale, se mostró contundente al ser cuestionado por si la ausencia de Cristiano Ronaldo puede afectar al equipo de cara a esta temporada. «Cristiano ya se ha ido. Tenemos un gran equipo y estamos trabajando bien. Hoy se ha visto y creo que tenemos que seguir asi» afirmó. Además, dejó claro que en el vestuario blanco tienen claro que con el partido de este domingo ante el Getafe «había que pasar página» con respecto a la derrota ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa. «En la Supercopa pasó lo que pasó» sentenció Asensio.

Por último, cuestionado sobre si el Real Madrid tiene que fichar a algún jugador en los días que quedan de mercado, Asensio no quiso mojarse. «No te puedo decir si yo ficharía o no porque eso no depende de mi. Es cosa del presidente y del entrenador. Yo no tengo ni voz ni voto» declaró.

Lopetegui: «Prefiero hablar de presencias que de ausencias»

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, quiso dar valor a sus jugadores cuando fue cuestionado por si el partido de este domingo ante el Getafe demostraba que su equipo puede hacer una buena temporada sin Cristiano Ronaldo. «Nosotros hablamos de presencias, no de ausencias. Los que no están, les tenemos cariño, pero no aprotan nada» afirmó el vasco.

El técnico blanco destacó que la Liga «es una competición que hace mucha ilusión» y se congratuló con el buen inicio de campeonato de su equipo. «Estas fechas son complicadas pero creo que hemos hecho un buen partido» aseguró.

Lopetegui no quiso hablar de posibles fichajes, y volvió a destacar el valor de su plantilla. «Como entrenador lo que tengo ganas es sacar partido de los jugadores que tengo. Esos son los que nos van a ayudar a ganar» destacó. Por último, sobre la titularidad de Keylor Navas, el entrenador destacó que el Real Madrid tiene «tres grandes porteros», y que «para este partido» se optó por el costarricense.

Nacho: «Queremos ir a por todo desde el principio»

Por su parte, Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, destacó la importancia de la victoria ante el Getafe. «Contento por la victoria, queremos ir a por todo desde el principio. Adeás, después de lo del otro día queriamos ganar y lo hemos conseguido» afirmó el zaguero

Por otro lado, Nacho quiso destacar el papel de Gareth Bale en el equipo blanco. «Lleva aquí muchos años y lo está haciendo muy bien. Confiamos mucho en él». Por último, cuestionado por posibles fichajes, el defensa madridista dio una respuesta ambigua. «Yo me fío de los que estamos, pero si viene alguien será bienvenido» afirmó.

Bordalás, muy crítico con su equipo

El entrenador del Getafe, José Bordalás, se mostró muy crítico con su equipo tras el encuentro. «Mi sensación es que no hemos estado al nivel de exigencia esperado. Lo que habiamos planteado no ha salido nada y les hemos dejado jugar muy cómodos» afirmó el mister azulón, que aseguró que su equipo dio «muchas facilidades».

Además, aseguró que sólo piensa en el próximo encuentro para que su equipo «mejore la imagen» del partido ante el Real Madrid. «Aquí puedes perder pero creo que no así. Espero que en el próximo partido revirtamos esto de hoy» aseguró.

Por su parte, Jaime Mata, delantero del Getafe, destacó el buen partido hecho por su equipo en defensa. «Hemos defendido lo mejor posible y creo que no nos han creado peligro. Lo hemos intentado y creo que hemos tenido las nuestras» aseguró. Sin embargo, el nuevo jugador 'azulón' destacó que su equipo tiene que olvidarse de este encuentro. «Semana nueva y a pensar en el Eibar. Tenemos que ir adaptándonos» sentenció.