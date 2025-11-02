Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lamine Yamal y Marcus Rashford celebran el gol del inglés al Elche. A. Gea / Reuters
Jornada 11

El Barça se lame las heridas ante el Elche

Los azulgranas pasan página del clásico y se imponen con un gran Fermín y goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford

Daniel Panero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:40

El Barça ganó tiempo este domingo ante el Elche. El conjunto de Hansi Flick se impuso en el Lluis Companys, en el primer día sin ... Pedri, en un partido en el que exhibió las virtudes y defectos de toda la temporada. Los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford dejaron en anécdota el de Rafa Mir y devuelven la sonrisa a un equipo que sigue mirando con un ojo a la enfermería y con otro a un césped en el que sigue con la búsqueda de su mejor versión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

