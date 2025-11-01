Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julián Álvarez y Giuliano celebran junto a Thiago Almada el segundo gol del Atlético. Javier Soriano / AFP
Jornada 11

El Atlético alcanza la velocidad de crucero y mira hacia arriba

El conjunto colchonero supera al Sevilla, enlaza tres victorias seguidas sin encajar e iguala provisionalmente al Barça en la tabla liguera

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

Le ha costado, pero el Atlético ya ha alcanzado la velocidad de crucero necesaria para pelear por todo en esta Liga. Atrás queda un inicio ... de curso con más dudas en cuanto a resultados que juego, pues tres triunfos consecutivos sin encajar gol y 16 de los últimos 18 puntos en juego impulsan al cuadro rojiblanco hasta igualar provisionalmente los registros del Barça en la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  4. 4 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  9. 9 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  10. 10 Playa Granada gana más de 100 metros de anchura con el espigón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Atlético alcanza la velocidad de crucero y mira hacia arriba

El Atlético alcanza la velocidad de crucero y mira hacia arriba