Courtois echa el cerrojo preclásico

«Se trataba de trabajar el partido, de buscar una y de no perder el equilibrio». Esta explicación de Xabi Alonso tras el sufrido triunfo ante la Juventus ... resume el método del técnico tolosarra, un preparador ecléctico porque ha crecido desde modelos tan diferentes como Pep Guardiola, Rafa Benítez o José Mourinho, entre otros. Si alguien esperaba una versión del Real Madrid post Ancelotti más vistosa o de más rock & roll, se engañaba. Pragmático, el preparador guipuzcoano tiene claro que si es decisivo en las áreas merced al 'killer' Mbappé y al salvador Courtois, probablemente mejor portero del mundo, la clave del éxito reside en no perder el orden y ser paciente.

Menos que antaño, pero el problema es que a este Madrid le siguen generando ocasiones, tal y como se demostró ante una Juventus con más historia que presente y con el futuro muy incierto de Igor Tudor, su técnico, ya que en la Champions aún no sabe ganar y en la Serie A marcha séptima clasificada, fuera de los puestos europeos. El Madrid tiene razones para mirar con optimismo a un clásico que puede dispararle en el liderato o poner el foco de nuevo en Xabi Alonso si el Barça la pinta la cara como ya hicieron el PSG y el Atlético.

Mbappé es garantía de gol, aunque frente a la Juve no marcó tras once partidos seguidos viendo puerta; Vini aparece menos pero es capaz de sacarse de la chistera una jugada tan brillante como la que acabó con su disparo al poste y el gol de Bellingham; el inglés se ha quitado un peso de encima con su diana de oportunismo y recupera por fin buenas sensaciones tras su operación en el hombro; Güler va camino de convertirse en un centrocampista de época y un referente para el madridismo gracias, tal y como reconoció el turco, a la confianza que le da Xabi Alonso; Militao vuelve a recordar a ese central pletórico que era antes de destrozarse la rodilla y, sobre todo, Courtois está en otra dimensión respecto al polaco Szczesny.

En realidad todo empieza y acaba en el gigante belga, capaz de mantener su portería a cero en seis de los doce partidos oficiales disputados este curso por el Real Madrid. Ante el Getafe, evitó el ridículo de su equipo al salir airoso de un mano a mano con Kamara que hubiera sido gol del empate de un rival en gran inferioridad tras las polémicas expulsiones de Nyom y Sancris. La monumental bronca que echó a sus compañeros tras esa jugada, evidenció que este Madrid aún atraviesa tramos de vida contemplativa.

Luces y sombras

Ante la Juventus, Courtois volvió a resultar determinante. «Tenemos un grandísimo portero, tiene la calidad de las noches importantes en Champions, aparece en momentos clave», destacó Xabi Alonso tras el 1-0 y esa parada con la rodilla del belga para desviar el tiro cruzado de Vlahovic, ya forzado tras una larga carrera con Militao. En el primer periodo, Courtois ya destacó al atajar dos disparos rasos de McKannie y Gatti, más duro el segundo que el primero. Y en el descuento, el belga abortó, esta vez por alto, el lanzamiento desde la frontal de Kostic.

El Madrid, uno de los cinco equipos con pleno de victorias en la Champions, llega desde el punto de vista aritmético feliz al pulso frente al Barça, pero diferentes son el juego y la sensaciones. El exigente examen preclásico confirmó el diagnóstico general del curso. El Madrid es un equipo bien ordenado, con una presión decreciente, de dominio algo mecánico, falto de continuidad y de ritmo más lento y movilidad sin balón más escasa de lo que exige el fútbol moderno. Una combinación de luces y sombras que acaba necesitando de Courtois. Inmenso, todo empieza y termina por un portero que ya suma 300 partidos y va camino de ocho temporadas con el Real Madrid. Thibaut echa el cerrojo.