Jornada 9 Un eficaz Alavés persigue castigar las dudas del Celta Antonio Mohamed, técnico del Celta. / Julio Muñoz (Efe) La buena dinámica del conjunto dirigido por Abelardo, con una única derrota en las últimas cinco jornadas, contrasta con el bache del cuadro gallego EFE VIGO Viernes, 19 octubre 2018, 07:05

Un eficaz Deportivo Alavés, instalado en la zona de privilegio de la tabla, perseguirá castigar las dudas del Celta de Vigo en el duelo que este viernes abre la novena jornada de Primera en el estadio de Balaídos.

El cuadro gallego está obligado a reaccionar ante un Alavés que llega lanzado, para evitar alargar su crisis de resultados, que ha dejado al técnico argentino Antonio Mohamed en una situación complicada.

La buena dinámica del conjunto dirigido por Abelardo Fernández, con una sola derrota en las últimas cinco jornadas, contrasta con el bache que atraviesa el Celta, que no ha ganado en ese mismo periodo, lo que, unido al pobre juego del equipo, provocó el enfado de sus seguidores en el último partido en casa contra el Getafe.

La baja por sanción del central mexicano Néstor Araujo y la más que probable del delantero uruguayo Maxi Gómez, lesionado esta semana con su selección, podrían animar a Mohamed, cuestionado por un sector del celtismo, a renunciar a la línea de cinco defensas que viene utilizando -tres centrales y dos carrileros-.

Todo apunta a que apostará por un sistema 4-3-3 con la entrada del turco Okay Yokuslu y el franco-marroquí Sofiane Boufal. El primero reforzará el centro del campo junto a Beltrán y Lobotka, mientras que el segundo acompañará a Iago Aspas y Pione Sisto en ataque. La otra opción que medita el técnico argentino es alinear al canterano Dennis Eckert en sustitución de Maxi Gómez, con Iago Aspas como compañero en punta. En ese caso, Boufal y Sisto jugarían en las bandas, y Okay, Lobotka y Beltrán se jugarían dos puestos en la medular. En la línea defensiva no se esperan cambios -Hugo Mallo y Juncá actuarán en los laterales, con Cabral y Roncaglia en el centro del eje- y en la portería se mantendrá Sergio Álvarez.

Espoleado por la victoria ante el Madrid

A pesar del parón liguero, los albiazules mantienen en su retina la victoria cosechada ante el Real Madrid en el último suspiro de la pasada jornada, que le colocó en la sexta plaza de la clasificación con 14 puntos a sólo dos del líder, el Sevilla.

Los vascos suman tres visitas consecutivas ante la escuadra celeste sin marcar gol y es que los babazorros nunca han logrado el triunfo en Balaídos en la máxima categoría, en la que ha cosechado tres empates y siete derrotas.

La alineación alavesista estará mediatizada por las lesiones de Rodrigo Ely y Adrián Marín, y por la ajustada llegada de los internacionales que apenas han tenido tiempo para entrenar con el grupo. Además, el técnico mantendrá la duda hasta última hora de Fernando Pacheco, con un esguince de tobillo, por lo que podría hacer debutar esta temporada a Antonio Sivera en la portería, que recientemente ha regresado de la convocatoria con la selección sub-21.

A esto hay que sumar que el chileno Guillermo Maripán cederá su puesto a Ximo Navarro en el centro de una defensa que completarán Martín Aguirregabiria, Víctor Laguardia y Rubén Duarte.

Es posible que el 'Pitu' recuperé la formación de 4-4-2 en lugar del 4-5-1 utilizado ante el Real Madrid, por lo que el serbio Darko Brasanac y Tomás Pina podrían formar pareja en el centro del campo, que tendrá en las alas a Jony Rodríguez e Ibai Gómez, que atraviesan un gran estado de forma. En la zona de ataque Rubén Sobrino formará dupla con el argentino Jonathan Calleri, aunque el técnico alavesista tiene disponibles a Borja Bastón y John Guidetti, extramotivado por medirse al club en el que estuvo tres temporadas.

-Alineacones probables:

Celta: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Juncá, Okay, Lobotka, Beltrán, Aspas, Boufal y Pione Sisto o Eckert.

Alavés: Sivera o Pacheco, Martín, Ximo Navarro, Laguardia, Duarte, Ibai Gómez, Brasanac, Tomás Pina, Jony, Sobrino y Calleri.

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: Balaídos.

Hora: 21:00.

TV: beIN LaLiga