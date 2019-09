Jornada 4 Barça y Valencia empatan a puntos, necesidades y líos Se enfrentan dos equipos de Liga de Campeones, los últimos finalistas de Copa, en un mal momento: sólo suman 4 puntos de 9 y el futuro del lesionado Messi, por parte azulgrana, y la destitución de Marcelino, por parte levantina, centran la atención P. RÍOS Barcelona Sábado, 14 septiembre 2019, 10:12

La sorprendente destitución de Marcelino García Toral, que ha conllevado un cisma en el Valencia pese al rápido nombramiento como entrenador de Albert Celades, y las incógnitas sobre su futuro que han creado el todavía lesionado Leo Messi y su entorno en los últimos días marcan las horas previas al Barça-Valencia, un partidazo con necesidades deportivas para los dos contendientes y con facturas pendientes, pero un espectáculo eclipsado por todo lo que ha pasado en los últimos días.

A 24 horas del partido, en el Valencia se sucedieron las ruedas de prensa de despedida de Marcelino y la de llegada, que también sirvió de previa, de Celades. «Estoy seguro, absolutamente, lo estamos, sin ninguna duda, que el detonante de esta situación fue la Copa. Durante la temporada recibimos mensajes directos e indirectos de que teníamos que rechazarla, pero la afición quería luchar por ella y los futbolistas también y tenían la convicción de ganarla. El cuerpo técnico queríamos luchar y ganar la Copa. Quién me lo iba a decir. Peter Lim me felicitó en julio por la clasificación para la Champions, pero no por la Copa», explicó el técnico asturiano, mientras que el catalán agradeció la predisposición de sus nuevos jugadores en un momento controvertido: «Dentro de las circunstancia que estamos viviendo, la verdad es que los futbolistas han demostrado profesionalidad muy grande pese a una situación traumática que ha sucedido para algunos de ellos». En su primera convocatoria se quedaron fuera los lesionados Carlos Soler y Cristiano Piccini y los descartados Thierry Correia, Manu Vallejo, Rubén Sobrino y Eliaquim Mangala.

El Barça, que no pudo ganar al Valencia en los tres partidos de la pasada temporada (dos empates y la derrota en la final de Copa), recupera a Luis Suárez, pero Ernesto Valverde todavía no podrá contar con los lesionados Messi, Dembélé, Neto y Umtiti, que tiene para mes y medio por una fisura en un dedo. El percance muscular del argentino posiblemente tampoco le permitirá jugar en Dortmund el martes, aunque lo que más preocupa a la parroquia culé es esa cláusula en su contrato filtrada por su entorno que le permite irse libre al final de esta temporada, aunque firmó hasta 2021.

Su entrevista al diario 'Sport', confesando a modo de aviso, casi de amenaza, que quiere «seguir, pero también quiere «ganar» no ayuda a la calma. Todo hay que contextualizarlo en un malestar del argentino con el club y con el presidente, Josep Maria Bartomeu, por no haber fichado a su amigo Neymar y sí a un Griezmann al que el '10' le puso le cruz hace un año cuando se sintió traicionado por no vestir de azulgrana cuando él personalmente se había mojado con declaraciones.

Así está el patido en lo extradeportivo en los dos equipos, curiosamente empatados con cuatro puntos de nueve posibles, lejos de cumplir con sus expectativas en este inicio de Liga flojo para ambos equipos. Los dos quieren reaccionar y no pueden esperar demasiado para hacerlo antes de comenzar su camino en la Liga de Campeones.

-Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Paulista, Gayà, Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Guedes, Rodrigo y Gameiro.

Árbitro: Sánchez Martínez (Murcia).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21:00 h.

TV: Movistar LaLiga