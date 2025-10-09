El Barcelona saca a la venta los abonos de temporada para Montjuic y el Camp Nou El club catalán activa con meses de retraso el pase para los partidos de casa de esta campaña

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 13:19 | Actualizado 13:31h.

El Barcelona ha decidido poner en marcha el pase de temporada de la 2025-26. El club catalán estaba a la espera de saber dónde va a terminar jugando la temporada, pero tras varios intentos por adelantar el regreso al Camp Nou sin éxito, ha activado el carnet hasta final de temporada y que será válido para todos los encuentros que los azulgranas jueguen como local, indistintamente de que sean en Montjuic o en la vuelta a su casa.

La idea es que los catalanes puedan regresar a su remoledado feudo una vez obtengan las licencias correspondientes. El club está en constante contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para realizar las inspecciones pertinentes. En un inicio la idea era volver en cuanto estuviera aprobado la 1A (zona de Tribuna y Gol), pero solo podía albergar 27.000 aficionados, por lo que el club ha decidido esperar a tener luz verde con la fase 1B que ampliará el aforo hasta 45.000 asistentes.

En este contexto, se abre un nuevo escenario mientras continúan en este periodo de transición, en donde el Barcelona pone en marcha el abono de temporada hasta el final de la presente campaña. Un carnet para poder asistir a todos los partidos restantes que jueguen como local tanto en Montjuic, como en el Camp Nou a la espera de que este último esté disponible.

La venta ha comenzado este jueves y estará disponible hasta el lunes 13 de octubre a las 12.00 horas. Este pase permite a todos los socios poder asistir a los partidos del primer equipo de Liga, Copa y Champions, a partir del encuentro correspodiente a la jornada 9 de la competición nacional contra el Girona. La única excepción será el partido contra el Olympiacos de la segunda jornada de la Champions, dado que las entradas para ese partido ya han salido a la venta.

Constante retraso

Aunque ha salido a la venta el pase de temporada, de momento el esperado regreso al Camp Nou sigue teniendo un constante retraso y todavía no hay fecha prevista. La idea era estrenar el remoledado estadio contra el Girona, después del parón de selecciones, pero el club ya ha anunciado que el partido se jugará finalmente en Montjuic. Lo cierto es que a día de hoy es imposible pronosticar cuando hará su vuelta a casa el Barcelona en unos meses de incertidumbre de subidas y bajadas.