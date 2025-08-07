Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Barça retira la capitanía a Ter Stegen

El club azulgrana reacciona así a la decisión del portero alemán de negarse a firmar el informe médico que debía presentar a LaLiga para su valoración

Daniel Panero

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:30

Nuevo capítulo del culebrón entre el Barça y Marc-André ter Stegen. El club azulgrana reacciona a la controvertida decisión del portero alemán de negarse a firmar el informe médico sobre su lesión que la institución debía remitir a LaLiga para su valoración y retira el brazalete de capitán al jugador.

«El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de manera consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este periodo, las funciones de primer capitán seran asumidas por el segundo capitán, Ronald Araujo», detalla la institución culé en un comunicado.

Se trata de la última entrega de un tira y afloja entre el club azulgrana y el que era su capitán que estalló a raíz del fichaje de Joan García, procedente del Espanyol, con la idea de que fuera el primer portero de la plantilla dirigida por Hansi Flick con el polaco Szczesny como segunda opción.

