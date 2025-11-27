Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fermín protesta un lance durante el Chelsea-Barcelona disputado el martes. Hannah Mckay (Reuters)
Fútbol

El Barça recupera a Pedri pero pierde a Fermín

El onubense sufre una lesión en el sóleo que le tendrá de baja unas dos semanas

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Buenas y malas noticias para el Barça, que recupera a Pedri de cara al duelo de este fin de semana con el Alavés en la ... decimocuarta jornada de Liga pero pierde a Fermín. El futbolista onubense sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha que le mantendrá de baja alrededor de dos semanas, lo que supone un serio contratiempo para el equipo que dirige Hansi Flick.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

