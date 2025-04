El Barça se prueba ante un Betis también lanzado en la Liga

Daniel Panero Viernes, 4 de abril 2025, 18:32 Comenta Compartir

El Barça y el Betis protagonizarán este sábado en Montjuic un partido con ciertos interrogantes, ya que ambos llegan a la cita tras unos días de resaca, los azulgranas tras clasificarse en el Metropolitano para la final de Copa y los verdiblancos después de ganar el derbi en el Villamarín. A un lado estará el líder de la competición, un equipo que no ha perdido un solo encuentro en lo que se lleva de año, mientras que como visitante espera un conjunto que suma seis triunfos consecutivos y tiene el objetivo de estar en la próxima Liga de Campeones más cerca que nunca. Barcelona y Betis son, actualmente, los dos equipos más en forma de la Liga y se verán las caras en un duelo en el que el equipo de Hansi Flick deberá extremar las precauciones para una nueva prueba de fuego.

Y es que el calendario no da tregua al Barça. Tras los compromisos contra Osasuna, Girona y Atlético, es el turno de un Betis que llega al Lluis Companys con el objetivo de borrar el 5-1 que los azulgranas lograron en Copa del Rey en el último precedente. Desde entonces los verdiblancos han cambiado mucho y lo sabe Flick, que no se fía del Betis. «Va a ser un partido difícil. Lo hemos podido ver también en la Copa en casa. El resultado no representó cómo fue ese partido. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel contra ellos. Y debemos gestionar la carga de los jugadores. Hay que recuperarlos«, subrayó este viernes el técnico alemán.

La carga de encuentros es ahora mismo la gran preocupación para Flick. El Barça ha disputado tres partidos en apenas seis días y en el horizonte hay, nada más y nada menos, que siete en los próximos 21. Es una carrera de fondo que el Barcelona está sacando con nota y que ha llevado a los azulgranas a exhibir su mejor versión en los últimos meses. Los culés todavía no han perdido un solo compromiso en este 2025, una racha que hace que el técnico germano se muestre optimista. «Cuando ganas ayuda mucho, muchísimo. Te da confianza y el equipo cree. Hoy por hoy, me gusta lo que veo en el vestuario«, señaló.

El partido ante el Betis, no obstante, está encuadrado en un momento clave de la competición. El Barça viene de jugar en el Metropolitano y el próximo miércoles recibe al Borussia Dortmund en la ida de cuartos de final de la Champions. Todo ello, unido a la carga de minutos, podría hacer que Flick se decante por hacer pequeñas rotaciones pese a la entidad del rival, ya que «hay que tener en cuenta las piernas frescas». Teniendo en cuenta esa realidad y las bajas por lesión de Ter Stegen, Christensen, Marc Bernal, Marc Casadó y Dani Olmo, Flick podría dar entrada a Ferran Torres o Fermín López para conceder descanso a Lamine Yamal, mientras que Gavi podría ser mediapunta y Eric García ocupar la posición de mediocentro para aliviar la carga de minutos de Pedri.

Sin Isco

Enfrente estará un Betis al que le ha cambiado la vida tanto como a Antony. El brasileño es el fiel reflejo de un equipo que caminaba sin rumbo y al que ahora todo le sale de cara. El equipo de Manuel Pellegrini es sexto en la clasificación tras enlazar seis triunfos consecutivos y por primera vez en la temporada mira a los puestos de Champions sin la necesidad de alzar demasiado la vista.

Ganar al líder a domicilio sería un golpe encima de la mesa y un subidón anímico para una recta final de curso a la que ninguno de sus rivales directos llega en mejor forma. Para ello, Pellegrini deberá sobreponerse a la baja por sanción de Isco. El malagueño será la gran ausencia en un equipo en el que tampoco estarán por lesión Abde y Marc Roca.

Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, De Jong, Eric García, Fermín, Gavi, Ferran Torres y Lewandowski.

Betis: Adrián, Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Cardoso, Fornals, Lo Celso, Antony, Cucho Hernández y Jesús Rodríguez.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio y horario: Lluis Companys. 21:00 h. (Movistar LaLiga).